Шофьор засне и публикува в социалната мрежа Фейсбук изключително рискова маневра от страна на друг водач, управляващ автомобил с пловдивска регистрация. Превозните средства са се разминали на косъм от тежък челен сблъсък вследствие на опасните действия на пътя видя Plovdiv24.bg в социалните мрежи.

Разминаване на косъм от челен удар

От кадрите се вижда как автомобилите се разминават на изключително близко разстояние. Човекът, който е станал свидетел на ситуацията и е сигнализирал за нарушението в интернет пространството, е споделил и регистрационния номер на нарушителя с предупреждението: "Така стават челните удари, РВ9856ВС“.

Локация на опасната маневра

Видно от табелата нарушението е близо до Пазарджик в посока север към Панагюрище и излаза към автомагистралата.