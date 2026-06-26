Разтърсващ разказ от първите минути след трагедията на магистрала "Тракия", при която загинаха две деветгодишни деца. Пред камерата на NOVA застана бащата на друго момче от школата на "Славия" — групата пътувала към турнир в Албена и автомобилът им бил непосредствено зад ударената кола. Така, на секунди от удара, те стават свидетели на ужаса.

Минути преди удара децата играели заедно

Броени минути преди катастрофата всички деца от клуба играели заедно по време на почивка на пътя, разказва мъжът. Той иска да остане анонимен, за да не види детето му репортажа — момчето все още не знае цялата истина за случилото се.

"Загубихме две деца на България, на всички. Те бяха прекрасни хора и талантливи футболисти. Нашето дете стана свидетел на част от нещата. Все още не осъзнава, но видя, когато треньорът му беше изваден от колата, и оттогава само за това мисли. Пита как е треньорът, ще се оправи ли. Още не знае за съотборниците си. Синът ми видя всичко от много близо… Страхуваме се за детето си", споделя бащата.

На магистралата само една кола деляла неговата от пометената от тира.

"Видяхме как шофьорът на тира слиза, изтича до колата, видя какво става. Каза само: "Убих хората, убих хората! Гръмна ми гумата, камионът стана неуправляем, не можех да го удържа". Това, което се случва по пътищата, е безумие. Виновни сме всички ние. Само ние можем да спасим бъдещето на България, което е в децата ни", казва свидетелят.

"Тя отиде, видя и рухна"

От другата страна на магистралата е Веселин. Той кара секунди след камиона, който минава в насрещното платно и помита колата с жертвите.

"Видях тира, който се беше сгънал, беше размазан, течеше нафта от резервоара, акумулаторът беше излетял, имаше пушек и антифриз. В този момент не знаех, че има ударена кола. Тръгнах да обикалям и видях, че шофьорът на камиона беше слязъл. После видях и колата – беше в ужасяващо състояние", разказва очевидецът.

Той веднага подава сигнал на телефон 112 и тръгва към пометения автомобил, за да помогне, но друг човек го спира: "Недей да ходиш, момче, нищо не можеш да направиш. Недей да гледаш, много е зле положението".

Минути по-късно Веселин се опитва да спре непознато момиче да стигне до мястото. "То тичаше между колите и викаше: "Треньор, треньор, къде е треньорът?" Опитах се да я спра да не стига до колата, но не успях. Тя отиде, видя за какво става въпрос и рухна. Погледът ѝ беше нещо, което на никого не пожелавам. Много, много тежко…", продължава Веселин.

Той има професионална шофьорска книжка и е направил снимки на катастрофиралия камион. Казва, че не е видял следи от гръмнала гума.

Разследването продължава

Разследването на катастрофата продължава. Основната версия за причината е износване на гумите на камиона.