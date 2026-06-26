Движението в двете посоки при км 391 на главен път I-1 Благоевград – ГКПП "Кулата“ е временно ограничено в участъка между Кресненско ханче и град Кресна поради тежко пътнотранспортно произшествие. Причината за инцидента е строителен валяк, който е паднал от превозваща го платформа и е препречил изцяло пътното платно, засягайки преминаващ лек автомобил.

За тежката ситуация и последвалото блокиране на трафика по ключовото трасе информираха от АПИ, съобщава Plovdiv24.bg. Пътната агенция потвърди за мащаба на инцидента, който наложи незабавно спиране на потока от автомобили.

Падналият валяк

Паднал валяк блокира асфалта

Инцидентът е възникнал, след като масивната строителна машина се е изплъзнала и е паднала от платформата на товарен автомобил по време на движение. При падането валякът е ударил намираща се наблизо лека кола, след което е останал върху платното, правейки преминаването на други превозни средства напълно невъзможно. Тежката машина е преобърната настрани в средата на пътя, а наблизо е запечатан и удареният черен автомобил с пернишка регистрация, по който има сериозни материални щети.

Ударената кола

Изчакване на място и контрол на КАТ

Всички водачи на моторни превозни средства, пътуващи в това направление, се налага да изчакват на място до отстраняването на строителната техника от асфалта. Трафикът в района на Кресненското дефиле се регулира изцяло от екипи на "Пътна полиция“, които насочват шофьорите и следят за безопасността. Образувалата се колона от изчакващи камиони и автомобили непосредствено до платформата, превозвала техниката.