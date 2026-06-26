Поредна ужасяваща катастрофа потресе България и остави две почернени семейства в траур. 17-годишният Иван и 16-годишната Йоана загинаха на място, след като лек автомобил помете мотопеда, с който са се придвижвали. Фаталният инцидент е станал в късния следобед по пътя между Враца и Мездра.

Поради ремонтни дейности на главния път, младежите са били принудени да използват обходен маршрут през село Боденец.

Майката на загиналия Иван, Мария Цолова разтърсващи детайли от моментите преди да научи най-страшната новина. Притеснена, че синът ѝ закъснява, тя кара по-големия му брат да проверява локацията на телефона му.

В момента, в който го попитах втори път за локацията, чух сирените. Казах си, че не е добре. Видях и патрулката. Вече знаех какво се е случило. Отидох веднага разказва през сълзи майката пред bTV

На мястото на инцидента тя заварва шофьора на автомобила, който е бил в шок, с кръв по ръцете. По нейни думи, той е споделил, че е "взел рязко завоя“. Семейството изразява сериозни опасения, че случаят може да бъде потулен, тъй като до момента никой от органите на реда не се е свързал официално с тях.

Близките на Иван са категорични, че момчето е било изключително отговорно. Дядо му, Васил Цолов, споделя, че мотопедът е купен миналата година през август, а внукът му го е управлявал едва след като е придобил необходимата правоспособност.

Директорът на Професионалната гимназия "Васил Левски“ в Мездра, Мирослав Павлов, също потвърди, че правилата са били спазени:

"Какво се е случило – на един прав участък едно дете отне живота на други две деца. Социалните мрежи почерняха. Иван беше дете, което извървя труден, но успешен път“, заяви директорът Павлов.