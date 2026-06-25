Нов инцидент с камион, преминал по неясни към момента причини през мантинелата в насрещното, този път на магистрала "Струма", до Суходол, при разклона за Бучино. Ударен е лек автомобил, а шофьорът е ранен.

Катастрофата е станала малко след 13:00 ч., а за нея алармираха потребители в страницата "Катастрофи в София", където бе публикувано и видео от мястото на инцидента.

На кадрите се виждат няколко коли около камиона, но все още не е ясно дали всички са засегнати. Към момента няма информация за причините за инцидента. В района се е образувала тапа.

Вчера лек автомобил бе пометен от тир на магистрала "Тракия" - при 290 км, край Ямбол. На място загинаха две деветгодишни момчета от футболната школа на столичния клуб "Славия". Живота си загуби и шофьорът, който е баща на едното от децата. В болница се борят за живота на жена, пътувала в автомобила, а мъж е с малко по-леки, но също сериозни наранявания.