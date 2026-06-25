Мащабна схема за купуване и използване на неистински чуждестранни свидетелства за управление на МПС беше разкрита в Кюстендилско.

При специализирана полицейска операция в кюстендилския квартал "Изток“ бяха обискирани няколко адреса. Органите на реда са иззели веществени доказателства, включително мобилни телефони, които ще бъдат изследвани за съпричастност към престъпния канал. Вече е образувано и досъдебно производство.

В квартал "Изток“ темата за фалшивите документи изобщо не е тайна. Местните жители открито говорят за работещ от години канал, чиято отправна точка е Гърция.

"Всичко се случва с пари. Сумата е между 3000 и 4000 евро. Има си човек в Гърция, това е канал, който работи непрекъснато“, разказва пред камерата на БНТ свидетел от квартала, който дори предлага на репортерите да им "уреди“ документ.

Основни клиенти са хора, които нямат завършено необходимото образование, за да се запишат на шофьорски курс в България.

Процедурата е без листовки, без кормуване и без изпити. Клиентите просто плащат сумата и получават документа. По този начин зад волана у нас сядат хора, които никога не са управлявали автомобил.

По закон свидетелствата, издадени от страни членки на ЕС, са валидни в България. Ако водачът има 6-месечна уседналост в рамките на една година в страната, той е длъжен да подмени чуждата си книжка с българска. Поради липсата на вътрешен граничен контрол обаче, това изискване масово се заобикаля.

При опит за официална подмяна на документа в КАТ, измамата лъсва веднага. Процедурата изглежда улеснена - изисква се само оригиналната чужда книжка и медицинско, без диплома за образование. Системата обаче е безкомпромисна:

Още при въвеждането на ЕГН-то на водача в системата става ясно дали в рамките на ЕС изобщо съществува издадена валидна книжка на това лице.

Патрулните полицаи разполагат с таблети, чрез които в реално време проверяват в базите данни на съответната държава (в случая Гърция) дали документът е истински.

"Това са документи, на които им е предаден вид, че са издадени от Гърция. В случаите проверка в съответната държава показва, че такова свидетелство няма“, обясни гл. инспектор Калоян Драганов, началник на сектор "Пътна полиция“ към МВР-Кюстендил.

От началото на годината в Кюстендилско са установени шестима водачи с фалшиви шофьорски книжки, като пет от тях са били представени за гръцки (включително случай с 41-годишен шофьор с "книжка от интернет“). Реалният мащаб на проблема обаче е много по-голям.

Експертите по пътна безопасност алармират за огромния риск от подобни схеми. Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи е категоричен:

"Абсолютно рисково е. Рано или късно човек, който не познава правилата и не се е упражнявал, ще предизвика инцидент и най-вероятно ще има пострадали хора. Полицията трябва да бъде проактивна и да не позволява тези хора изобщо да се качват зад волана.“