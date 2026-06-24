Общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Пловдив“ взе решение за освобождаване на досегашния Съвет на директорите на лечебното заведение. В резултат на решението досегашният изпълнителен директор д-р Динчо Генев напусна заседателната зала, докато събранието продължава с нови кадрови решения, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

На заседанието присъстват и представители на Министерство на здравеопазването.

В първи коментар след освобождаването си д-р Генев заяви пред Plovdiv24.bg, че е назначено ново ръководство и изрази притеснение относно бъдещето на болницата.

Дано не унищожат болницата. Това са хора без никакъв управленски опит каза д-р Генев пред нашия репортер

Общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Пловдив“ се проведе за четвърти от началото на годината на фона на неуспешни предишни опити за вземане на ключови управленски решения.

Сред акционерите в търговското дружество "УМБАЛ – Пловдив“ АД е и Община Пловдив, която притежава 6,86% от капитала, или 96 425 поименни акции с номинал 5,11 евро всяка.

Конкурсът за изпълнителен директор на болницата беше спечелен от д-р Йовко Червенков. За представител на държавата е определен Костадин Атанасов, а за независим член – Димитър Станков.