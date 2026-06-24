Обновената голяма детска площадка в Цар Симеоновата градина бе открита днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg. На събитието присъства кметът на град Пловдив Костадин Димитров.

Голямата детска площадка за деца до 12-годишна възраст в Цар Симеоновата градина в Пловдив бе временно затворена за посетители от 3 юни. Ограничението се наложи именно заради извършването на планирани ремонтни дейности по обновяване на пространството.

По време на изпълнението на проекта площадката бе изцяло оградена. Достъпът за външни лица бе напълно ограничен, за да се гарантира безопасността на преминаващите граждани и да се осигури безпрепятствена работа на строителните екипи.

ГАЛЕРИЯ: Отвориха голяма детска площадка в Цар Симеоновата градина след ремонт ‹ Виж всички 8 снимки ›

На мястото бе извършена цялостна подмяна и обновяване на саморазливната ударопоглъщаща настилка, което ще повиши безопасността и комфорта на най-малките посетители на парка. Това вече е факт.