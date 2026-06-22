Обновената голяма детска площадка в Цар Симеоновата градина ще бъде открита на 24 юни от 11,00 часа.

По време на откриването организаторите обещават, че ще има много игри и изненади за децата.

Голямата детска площадка за деца до 12-годишна възраст в Цар Симеоновата градина в Пловдив е временно затворена за посетители от 3 юни. Ограничението се налага поради извършването на планирани ремонтни дейности по обновяване на пространството.

ГАЛЕРИЯ: Голямата детска площадка в Цар Симеоновата градина е готова ‹ Виж всички 10 снимки ›

На мястото е извършена цялостна подмяна и обновяване на саморазливната ударопоглъщаща настилка, което ще повиши безопасността и комфорта на най-малките посетители на парка.