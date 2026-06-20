Преди дни смок изпълзя на прага на блок "Смирненски" в Пловдив. Как да реагираме, ако видим змия насреща, или увита около парапета на стълбището в дома ни? Отговорът ни дава директорът на Природонаучния музей в Пловдив Огнян Тодоров в интервю, специално за Plovdiv24.bg.

Огнян Тодоров е завършил специалност "Биология и химия", след което е специализирал в направление "Зоология" в Аграрния университет. Над десет години е директор на най-бързо развиващия се, посещаван и харесван музей в Пловдив - Регионалния природонаучен музей. Извън директорския пост, той е изтъкнат учен и преподавател в Биологическия и Педагогическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Автор е на "Атлас на безгръбначните животни", 2021 г., който е резултат от близо 20 - годишен труд.

Каква беше тази змия, която се уви около парапета на стълбище в жилищен блок в Пловдив? Изглеждаше много зловещо! Да не би да е анаконда?

Анаконди в България нямаме. Това, което бе видяно, е най-големият представител на змиите в България, в Европа дори. Това е "големият стрелец". Смокът достига до около 2 метра дължина. Това са рекордните стойности за тази змия. По принцип тази змия е неотровна. Може да направи опит да захапе човек само тогава, когато бъде силно притеснена и се почувства заплашена. Иначе не напада, ако не бъде провокирана. Това е една от най-често срещаните змии у нас, заедно със смока "мишкар". Много често наричат тази змия "синурник" смок, защото излиза най-вече по полетата. Това са доста полезни видове, заедно с "мишкара", защото се хранят с дребни гризачи. И всъщност, когато видим смок "мишкар" или тази змия, както и други видове змии, това значи, че наоколо има добра популация на мишки. Изключително добри са в ловенето на дребни гризачи.

Страхуват ли се тези змии от хората?

Разбира се, че се страхуват от хората. Много често се шегуваме, че змията бяга в една посока, човекът в друга. Но в този случай, когато вече змията се почувства, че е в безизходица и няма накъде да избяга, тогава може да направи опит да захапе. Ухапването от тях не е болезнено, няма рискове от отравяне, самата змия не е отровна. Тя няма да нападне първа, ако не бъде провокирана.

Откъде може да се е появила в населен жилищен блок?

Отвсякъде може да се е появила. Особено, ако блокът е в близост до покрайнините на града. В селата също има доста добра популация на тази змия.

Понякога зимуват в по-близките части на градовете и къщите, когато не са обитаеми. В случай на среща с такава змия е важно да не я провокираме, за да не ни захапе. Иначе е абсолютно безобидна змия.

По принцип "големият стрелец" се води хаплива змия. Защото в България има видове, които дори да бъдат силно притеснени, не правят опит да захапят. Но тази е от видовете, които са хапливи змии. При защита, ако не може да избяга, тя е изключително пъргава и подвижна.

Обикновено, при съприкосновение с човек, ако я срещнете на поляната пред вас, много бързо ще изчезне от погледа ви. Тогава не трябва да драматизираме ситуацията. Нетипична е, наистина, но пък си е съвсем нормално животно.

Кои са опасните видове змии, които евентуално през лятото биха могли да се появат в населено място?

Няма такива. Но в България имаме няколко вида отровни змии. Това са "усойницата", пепелянка, "вдлъбнаточелия смок" и "котешката змия". Единствено "усойницата" и пепелянката са опасни за човека и при ухапване могат да доведат до алергична реакция.

Обикновено пепелянките се срещат по литературни данни до 700 метра дълбочина, т.е. в ниските части. Докато усойниците са в по-високите части. Според терена тази граница може да варира малко.

Така че те се срещат в населените места, които са ниско и в покрайнините на селата, които са подходящи за местообитание. Но вече популацията е изтласкана от населените места, от хората.

А каква трябва да е първата ни реакция, ако се срещнем с нея?

Аз съм имал много често срещи с отровни змии, които просто може съвсем да ти минат през крака. И ако не направите опит да я настъпите, да я убиете с камък или кол, змията просто си отминава и не ви възприема въобще като фактор по пътя.

Вече ако се опитате да я нараните, тя ще отвърне, като се опита да ви захапе.

Ако побегнем, евентуално, какво ще се случи? И какво да правим, ако ни ухапе?

По-добре да се отдалечите внимателно, да я наблюдавате и тя ще си отмине. При ухапване е добре да се потърси лекарска помощ. Добре е да се знае самия вид, но трябва да се наблюдава. Защото и двата вида, които ви казах, са отровни, но не смъртоносни. Самото ухапване вкарва един коктейл от нервнотоксични и хемотоксични отрови.

Трябва ли да превързваме кърпа отгоре, над ухапаното място?

Най-добре е да се потърси медицинска помощ. При усойницата отровата е малко по-концентрирана, малко по-силна при ухапване. Но един здрав човек, дори да бъде ухапван от пепелянка, ако не направи алергична реакция към отровата, както при ухапване от пчела, за няколко дена ще отмине. В никакъв случай не трябва да се изсмуква отровата. Или пък други такива практики. Добре е да се потърси медицинска помощ. Но пак трябва да кажем, че един здрав човек, с добра имунна система, съвсем безпроблемно ще преодолее отравянето за няколко дена.