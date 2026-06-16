Жители на квартал "Христо Смирненски" в Пловдив останаха шокирани, след като откриха смок във входа на жилищна сграда на ул. "Белица". За стряскащата случка сигнализираха граждани в популярната фейсбук група "Забелязано в кв. Христо Смирненски". По думите на живеещите в района, появата на влечугото е директна последица от пълната липса на поддръжка, косене и почистване на зелените площи около блоковете, научи Plovdiv24.bg.

Бурените по ул. "Белица" – убежище за влечуги

Тревата в района е достигнала опасна височина. Това създава перфектна екосреда за криене на змии и гризачи в непосредствена близост до домовете на хората. Пловдивчани се надяват, че появата на смока в самия вход ще бъде достатъчно сериозен сигнал за общинските служби и ОП "Градини и паркове" да предприемат незабавно окосяване и премахване на бурените.

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Тъй като около блоковете има детски площадки и зони за разходка, хората настояват за бърза административна реакция, преди да се стигне до по-сериозен инцидент.