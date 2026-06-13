Майка с детска количка беше заснета да пресича по изключително опасен начин оживен булевард в Пловдив, показва кадър от автомобилен видеорегистратор. На снимката се вижда как жената преминава през няколко пътни ленти на голямото кръстовище на бул "Дунав" с ул. "Победа", докато за автомобилите свети зелен сигнал на светофара видя Plovdiv24.bg. В същото време по булеварда се движат коли, а част от водачите са принудени да намалят скоростта, за да избегнат риск от тежък инцидент.

Рискова маневра насред движението

Кадрите показват, че жената бута детска количка през платното извън момент, в който автомобилният поток е спрян. Подобно поведение създава опасност както за пешеходеца и детето, така и за останалите участници в движението.

Шофьори коментират, че подобни ситуации се случват все по-често и често ги поставят в невъзможност да реагират своевременно, особено при интензивен трафик.

Секунди могат да бъдат решаващи

Специалисти по пътна безопасност многократно са предупреждавали, че пресичането на големи булеварди трябва да става единствено на обозначените места и при разрешаващ сигнал на светофарната уредба.

Дори кратко разсейване или грешна преценка на скоростта на приближаващ автомобил може да доведе до тежки последствия, особено когато става въпрос за придвижване с детска количка.

Случаят отново поставя въпроса за отговорността на всички участници в движението и необходимостта от стриктно спазване на правилата за безопасност. Подобно поведение редакцията на Plovdiv24.bg следи стриктно и от години.