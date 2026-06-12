Един от разпознаваемите търговски обекти в Пловдив, разположен в непосредствена близост до парк "Лаута“ - ресторант "Дъбъ“, е обявен за продажба. Имотът се предлага на пазара с пазарна стойност от 630 000 евро, като предложението на брокерските агенции е насочено основно към инвеститори, търсещи активи с потенциал за генериране на постоянна доходност чрез отдаване под наем.

В структурата на ресторанта е включена голяма лятна градина, а кулинарният профил на заведението е ориентиран към традиционната българска кухня.

Основното предимство на предложението е неговата стратегическа локация в началото на един от посещавани паркове в града. Районът около парк "Лаута“ улеснява постоянния човекопоток, което осигурява търговска видимост и устойчивост на бизнеса в дългосрочен план. Сделката включва собственост върху парцел с обща площ от 408 квадратни метра, заедно със застроената върху него сграда.

Самият ресторант разполага с голям капацитет за посетители и е напълно разработен, с утвърдено име на местния пазар. Поради спецификите на пазара на недвижими имоти в района, обектът се определя като нишова инвестиция. Инфраструктурата и статутът на заведението позволяват продължаване на търговската дейност непосредствено след смяната на собствеността, което го прави подходящ за инвестиция с цел последващо отдаване под наем.