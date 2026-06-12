Десетки пловдивчани вече стягат куфарите и организират споделено пътуване към столицата, която от 19 до 21 юни ще се превърне в епицентър на световната електронна сцена - мащабното второ издание на фестивала Aura в Sofia Airport Park.

Интересът от страна на пловдивската парти общност е огромен, като фенове на качествения звук от града под тепетата масово резервират места в София, за да станат част от тридневното мистично приключение под надслов "Temple of Eos".

Програмата на тридневното събитие събира на едно място титани на електронната музика, каквито рядко могат да бъдат видени заедно на Балканите. Според концепцията на събитието, всяка вечер ще бъде самостоятелен визуален и музикален ритуал.

Ден 1 (19 юни): Бразилска енергия и мистичен изгрев

Стартът ще бъде даден ударно с *Алок* – в момента заемащ престижното трето място в глобалната класация за диджеи. Веднага след него сцената преминава в ръцете на Махмут Орхан. Турският продуцент е истински феномен с характерния си звук, съчетаващ етно мотиви и модерна електроника, който ще пренесе публиката в мистична атмосфера чак до изгрева.

Ден 2 (20 юни): Легендата на Tomorrowland и японски авангард

Съботната вечер е поверена на Димитри Вегас – двукратен носител на титлата DJ #1 в света като част от емблематичното дуо Dimitri Vegas & Like Mike. Дългогодишният резидент на Tomorrowland гарантира неповторима енергия. Заедно с него ще се изяви и японският диджей Юсуке Юкимацу, известен със своя непредсказуем и авангарден стил.

Ден 3 (21 юни): Грандиозен финал с краля на транса

Кулминацията е запазена за едно от най-великите имена в историята Армин ван Бюрен. Петкратният диджей номер едно в света пристига, за да закрие фестивала с грандиозно шоу, което е и основната притегателна сила за по-голямата част от пловдивската агитка.