Голямо екологично събитие ще се проведе утре, 13 юни (събота), в пловдивския район "Западен“. За трета поредна година местната администрация организира инициативата "Рециклиада“, която има за цел да насърчи разделното събиране и да направи квартала по-чист и зелен.

Еко празника ще бъде западната страна на парк "Ружа“, а мобилните пунктове за събиране на отпадъци ще очакват гражданите от 9:00 до 15:00 часа.

Целта е заедно да направим така, че цветните контейнери в града да се пълнят повече за сметка на сивите за смесен отпадък.

Пловдивчани ще могат да се освободят по екологичен начин от ненужни вещи, които често е трудно да бъдат изхвърлени в стандартните контейнери.

Кметът на район "Западен" Тони Стойчева сподели видео в социалните си мрежи на което се вижда изхвърлена пералня на средата на новоремонтиран тротоар.

Тя апелира всички граждани да се включат в инициативата, за да се спре замърсяването на града.

На място ще се събират:

Едрогабаритни отпадъци - стари мебели и обзавеждане

Дребни електроуреди - излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

Хартия и пластмаса - кашони, бутилки, опаковки и др

Дрехи, обувки и домашен текстил

В Европейския съюз над 50% от хартията и стоманата, както и 43% от стъклото, вече се произвеждат директно от рециклирани материали. Сериозен проблем остава текстилът. Въпреки че до 95% от текстилните отпадъци могат да бъдат рециклирани или използвани повторно в България едва 2% от дрехите и обувките отиват за преработка.