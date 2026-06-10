България е изправена пред едно от най-вълнуващите и мащабни предизвикателства в съвременната си културна история, след като официално бе потвърдено, че страната за първи път ще бъде домакин на престижния песенен конкурс "Евровизия“. Това съобщи пред БНТ директорът на конкурса за Европейския съюз за радио и телевизия Мартин Грийн. В телевизионно интервю той сподели, че работата с държава и град, които приемат събитието за първи път, винаги носи изключителна еуфория, каквато рядко се вижда в дългата история на шоуто. Вече четири български града са заявили официално своето желание да се включат в надпреварата, като крайното решение за избора на конкретен партньор и локация ще бъде взето от Българската национална телевизия.

Организаторите увериха, че дори и три от градовете да отпаднат, в тях ще бъдат организирани мащабни съпътстващи събития и фен зони с големи екрани, тъй като целта е в този музикален празник да се включи цяла България.

Зад кулисите на бляскавото шоу обаче стои огромна по мащаб логистична операция, която изисква пълна мобилизация и безкомпромисно планиране. Мартин Грийн напомни, че "Евровизия“ е преди всичко сложно телевизионно събитие, за чиято подготовка е необходимо пълно присъствие на място в продължение на цели седем седмици. Очаква се в страната ни да пристигнат около четиринадесет хиляди акредитирани лица, сред които изпълнители, технически екипи и международни делегации, за които трябва да бъде изграден и огромен пресцентър. През трите основни вечери на живо, двата полуфинала и големия финал, предстои да преминат над сто хиляди души публика, а за излъчването ще се използват близо тридесет камери в арената и телевизионните студия.

Поради тази причина директорът на конкурса коментира с усмивка, че който и град да спечели домакинството, неговият организационен екип ще премине през истински административен и логистичен ад, но в най-добрия смисъл на думата. България обаче разполага с изключително подготвени кадри в телевизионната и филмовата индустрия, които ще работят рамо до рамо със световни експерти.

Подготовката за събитието вече е в ход и ще премине през три основни етапа, като началото се поставя още през настоящите летни месеци. Този първи период ще изглежда по-тих и спокоен за широката публика, тъй като тогава се извършва цялото проектиране, планиране и стиковане на бюджетите между държавата и националната телевизия. Вече е връчен и официалният въвеждащ пакет с изисквания, който да послужи за основа на работата.

След края на лятото и до настъпването на коледните празници ще се премине към същинската разработка на продуцентската дейност, а веднага след Нова година ще стартира и реалното строителство по сцените и подготовката на градската инфраструктура.

В основата на това историческо домакинство стои грандиозният триумф на певицата DARA, която спечели категорично както вота на международното жури, така и любовта на телевизионните зрители с огромна преднина пред останалите претенденти.

Мартин Грийн, който е присъствал лично в залата по време на българската победа, не спести суперлативите си за младата изпълнителка. Според него България има пълното основание да се гордее, тъй като DARA притежава всички необходими качества за световната сцена – от силна музика и забележително сценично поведение до магнетична лична харизма. Продуцентите са убедени, че тя ще бъде съвършеният посланик на родината си и ще помогне на България да се представи като блестящ домакин пред милионите зрители по целия свят.