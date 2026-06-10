Заслужава ли Пловдив домакинството на "Евровизия 2027"? Ако искаме да представим България по най-добрия начин на света, то градът за това е Пловдив, твърди кметът Костадин Димитров. Не само защото Пловдив е Европейска столица на културата, а защото и след това градът продължи да бъде жив. Но защо все пак точно Пловдив?

Ексклузивно интервю на Plovdiv24.bg с кмета Костадин Димитров, ден след като кметовете на градовете, заявили желание за домакинство на "Евровизия", се срещнаха в София.

Г-н Димитров, мислите ли, че Пловдив е готов и подходящ за домакинството на Евровизия? И защо?

Най-важното от цялата ситуация е усещането за това дали жителите на градовете са готови. Дали го искат. Ако Пловдив и пловдивчани го искат това домакинство, то ние сме готови. Не може най-старият жив град в Европа, през който са минали толкова събития, да не е готов за едно от най-големите събития в шоу-музиката. По статистика, това е едно от най-значимите събития в света като шоу-програма и като гледаемост, и като популярност. Това е Евровизия.

И тук трябва да си зададем правилните, ключови въпроси, които въпроси аз зададох и на хората, които ще участват в решението за това кой ще бъде домакин на Евровизия 2027. А именно, кое е ключовото, важното? Дали летището и залата, или усещането за античност, за култура, за живот?

Ако търсим фестивал, ако търсим събития, ако търсим как да покажем на света България в най-добрата си страна, с нейния потенциал и гостоприемство, то несъмнено това е Пловдив. Не само защото Пловдив е Европейска столица на културата, а защото след Европейска столица на културата, градът продължи да бъде жив. И ние положихме много усилия културния календар да бъде наситен, хората да се чувстват добре в Пловдив. Това, което казах на комисията, или на хората, които участват в избора, беше те да дойдат една събота в Пловдив. Да не е конкретна събота, та ние да се подготвим за гостуването. Да дойдат която и да е събота. И да се насладят на града.

Така че, ако искаме да представим България по най-добрия начин на света фестивално, празнично, то това е град Пловдив.

Разбира се, по никакъв начин не говорим за другите градове, защото те си имат своите достойнства.

Бургас е един прекрасен град с уникален кмет. Митко Николов е наистина един от най-успешните кметове, които е имала България в цялата си история. Буквално вдигна града във всяка една посока, във всеки един ресор.

София, като столица, има най-големи шансове. На мен лично малко ми е прекалено голям града и няма своята идентичност. Понякога ми се губи, няма атмосфера. Но София е столицата на България и си има своите предимства.

Варна, морската столица на България, тя също си има своите предимства. Но за мен е по-важно да видим пловдивчани дали ще подкрепят тази идея.

А какви са изискванията за домакинство?

Важно беше да знаем дали са императивни, дали са изисквания, които не подлежат на коментар. И се оказва, че всяко едно от изискванията не е със твърди граници. Т.е. имаме изисквания за 10 хиляди седящи места, но тези изисквания по някой път са нарушавани, като е имало домакини със зали със 7 хиляди седящи места.

Имаме изисквания за летище, но ние имаме не само летище Пловдив, но и летище София, защото е само на 90 минути път от нас. Има редица изисквания за сигурността, за леглова база. Но на всички тези изисквания ние можем да отговорим, защото ние сме били домакини на Hills of Rock, домакини сме на много събития. Легловата база е наистина изцяло запълнена от нашите събития. Тя става все повече и повече. И по-качествена и по-добра става услугата в конкуренцията. И аз се радвам, че пловдивчани вече имат възможност да представят своето гостоприемство.

Много е важно да знаят и какво ще получим. Какво получава Пловдив от това домакинство. Всъщност това, че ще има някакво финансиране от държавата е много важно. Че държавата по някакъв начин ще отреагира в подкрепата на домакина на "Евровизия" е от изключително голяма важност. Но пловдивчани получават наистина и изключително голяма икономическа добавена стойност. Толкова много хора ще дойдат и толкова добре ще бъде представен градът, че по-нататък това ще продължи и във времето.

Така, както след Европейска столица на културата ние успяхме да хванем вълната и да го продължим като събития в града, като възможност на нашите културни дейци за изява помагайки за различни техни прояви, така и това във времето ще добави растеж за града.И сега има 20% ръст на туризма от миналата година. Представете си какво ще имаме тогава!

Тоест градът ще става все по-разпознаваем, и по-разпознаваем.

Г-н Димитров, много пловдивчани обаче се притесняват, че може би транспортът ни е Ахилесова пета и може да бъде сериозна пречка за това домакинство. Вие как мислите?

Имаме няколко теми, които можем да ги дискутираме. Относно транспорта обаче изискванията са да има транспорт до централните градски части, до залата на събитието, в конкретния час. Няма такива изисквания за имаме 90% електрически автобуси, или пък нещо такова. Макар че ние също ще имаме новина, която е свързана с транспорта, която касае точно електрическите автобуси, тези дни, но това е друга тема.

Но, ние в Пловдив конкретно сме правили толкова много състезания и събития в зала Колодрума и сме осигурявали логистиката, така че един транспорт на една "Евровизия" не е проблем.

Факт е, че Пловдив превъзхожда останалите градове, това си е истина.

Съгласна сте с мен, нали? И аз съм на това мнение, че ако искаме да създадем събитие, което да се запомни, то градът е Пловдив.

А кога и как ще се вземе финалното решение за домакинството? Казахте ли си на тази среща?

Ами, да, срещата беше много положителна и аз благодаря на организаторите.

Най-много от всичко, обаче, всички трябва да благодарим на Дара. Нямаше да има тези разговори, и тая възможност, и тези дебати, ако не беше това момиче, което взриви Европа с нейното изпълнение и с нейния екип. Ние всички трябва първо на нея да благодарим за възможността да имаме домакинство и да представим България след нейното изпълнение. Срещата в София беше позитивна и ни даде насоки

Ние, градовете кандидати, трябва да кажем до края на седмицата кой ще участва.

И след това вече ще имаме конкретни въпросници, които трябва да попълним. Има конкретни изисквания, които трябва да се разгледат и съответно да се попълнят формулярите и да се подготвят документите за кандидатстването за домакинство.

Но подготовката на Пловдив започна преди повече от месец, веднага щом разбрахме за тази възможност. И ще се радвам, това да не го искаме само ние, а да го искат хората, които по някакъв начин са свързани с града и с взимането на решенията. Ще трябва и пловдивчани да пожелаят това. Така мисля, че ще имаме повече енергия и повече възможност за спечелване на домакинството. Аз мисля, че за всеки пловдивчанин това ще е гордост. Положителната енергия, когато идва от самите плоловдивчани, ще е добра за всички нас.

А кой ще извърши оценяването?

Всъщност водеща ще бъде Националната телевизия. А подкрепящи решението ще бъдат Европейската броудкастинг организация. Господин Шмид, който говореше за сигурността, беше с нас вчера и ни каза за някои от условията и за това как са протекли различните евровизии. разказа ни и това какво ще получим като град домакин. Така че, предстои да видим.