След победата на Дара и очакванията България да бъде домакин на "Евровизия“, платформите за настаняване отчетоха бързо изчезване на свободните стаи в София за периода на събитието. Това породи въпроси дали става дума за реален недостиг, спекулативно поведение или стандартна пазарна реакция при големи международни събития.

Според изпълнителния директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели Георги Дучев, първите резервации за периода на конкурса са започнали още в нощта след победата. Това е довело до бързо "изчерпване“ на наличностите в онлайн платформите.

По думите му обаче това не означава реален недостиг на капацитет, а временно ограничаване на предлагането, докато хотелите финализират ценовите си политики за периода на събитието.

Хотелиерите вече подготвят ценовите си стратегии за периода на Евровизия. Според Дучев повишаването на цените при подобни събития е нормална практика в туристическата индустрия.

Той обаче предупреждава, че прекомерното увеличение може да има обратен ефект. Като пример се посочва Тел Авив, където значително повишение на цените е довело до спад на туристическия интерес.

За разлика от това, Ливърпул е даден като пример за балансирана стратегия, при която домакинството на Евровизия е довело до положителен икономически ефект и устойчив туристически интерес.

Според хотелската асоциация България разполага с достатъчна база за настаняване на посетителите. Освен София, в организацията на настаняването могат да бъдат включени и близки населени места като Пловдив, както и курортни зони като Боровец.

"Час и половина път между София и Пловдив е нищо. Часове след спечелването на "Евровизия" имаше резервации за хотели в София, Пловдив и Бургас. Изобщо материалната база ни е в много добро състояние. каза Георги Дучев пред Euronews Bulgaria

Дучев определя Евровизия като "исторически шанс“ за страната и възможност за силна международна видимост. Според него ефектът върху имиджа не може да бъде постигнат дори с големи рекламни бюджети.

Той подчертава, че крайният резултат ще зависи от координацията между държавата, общините и бизнеса, както и от цялостното преживяване на гостите.