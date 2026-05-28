Хонконг официално изпревари Швейцария и се превърна в най-големия център в света за управление на активите на богати чуждестранни клиенти. Според данни от Доклада за глобалното богатство на Boston Consulting Group (BCG) за 2026 г., азиатският мегаполис е достигнал сериозни нива на концентриран капитал благодарение на прилива на средства от Китай и силния бум на първичните публични предлагания (IPO).

Новите рекорди в управлението на активи

Фактологическите данни от Доклада за глобалното богатство на BCG за 2026 г., публикуван от Forbes, показват, че Хонконг е достигнал 2,95 трилиона долара богатство от заможни чуждестранни клиенти. С тази стойност мегаполисът изпреварва с малка разлика досегашния лидер Швейцария, която управлява 2,94 трилиона долара. Като цяло глобалното трансгранично богатство е отбелязало ръст от 8,4% през изминалата година, достигайки общ обем от 15,7 трилиона долара. По-голямата част от този капитал се е поляла в 10-те най-големи финансови центъра на планетата, което допълнително засилва концентрацията на световното богатство.

Прогнози за растеж и предимства на пазарите

Експертите предвиждат, че азиатските центрове Хонконг и Сингапур ще продължат да се развиват силно, отчитайки темп на растеж от около девет процента годишно до 2030 г. За същия период очакванията за средния темп на растеж на Швейцария са по-скромни – около шест процента на годишна база. Въпреки това европейската конфедерация би могла да има сериозно предимство в дългосрочен план заради по-голямата географска диверсификация на клиентите си, тъй като привлича капитали от цял свят, докато нейните азиатски конкуренти остават силно зависими основно от китайския пазар.

Сигурност в зоните на геополитическо напрежение

Според заключенията на BCG геополитическата несигурност потвърждава ролята на Швейцария като ключов глобален финансов рай, който успява да привлече капитали от по-нестабилни региони като Близкия изток. Банкери и финансови съветници споделят пред Ройтерс, че през последните месеци богати клиенти все по-често преместват активите си от страните от Персийския залив в посока към Швейцария заради продължаващите конфликти и засилващото се политическо напрежение там.

Новата роля на близостта до клиента

Един от авторите на доклада на BCG – Михаел Калих, подчертава, че в съвременните условия близостта до клиентите има ключово значение. В световен мащаб ясно се очертават два основни финансови полюса – Хонконг и Сингапур за територията на Азия, и Швейцария, Великобритания и САЩ за западните пазари. Поради нарастващото значение на близостта до потребителите, самите швейцарски банки разширяват агресивно присъствието си на азиатския пазар през последните години, като към днешна дата банковият гигант UBS заема позицията на мениджър номер едно на активи както в Сингапур, така и в Хонконг, пише businessnovinite.bg.