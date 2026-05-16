Нискотарифната авиокомпания Wizz Air няма да отменя полети и няма да прехвърля увеличените разходи за самолетно гориво върху своите клиенти чрез по-високи цени на самолетните билети. Търговският директор на превозвача Иън Малин подчерта, че ключовите приоритети на компанията остават стабилността на транспортната мрежа и осигуряването на достъпни пътувания.

График на полети

Данните за периода януари – април 2026 г. показват, че превозвачът е постигнал впечатляващ коефициент на изпълнение на полетите от 99,53%. С този резултат компанията се нарежда сред трите водещи авиационни оператора в Европа. Wizz Air отчита и отлични показатели при излитанията от т.нар. "първа вълна“ в началото на деня, което е от решаващо значение за ограничаване на верижните закъснения.

Статистиката на компанията сочи още:

99% точност при пристиганията в рамките на до 180 минути от графика;

Лидерски позиции в Европа по показатели за излитане и пристигане до 15 минути от разписанието;

Висока оперативна готовност чрез оптимизирано планиране и координация между екипите преди активния летен сезон.

В допълнение към техническите подобрения, авиокомпанията е внедрила и нова услуга в партньорство с HTS. Тя е разработена специално за съдействие на пътниците в случаи на смущения при пътуването и закъснения, надвишаващи два часа.