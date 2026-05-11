Цените на петрола отбелязаха значителен ръст в понеделник, след като изявление на Доналд Тръмп относно позицията на Иран засили опасенията за сигурността на световните доставки. Напрежението се покачва на фона на продължаващата блокада на Ормузкия проток, което поддържа пазара в състояние на сериозен дефицит.

Увеличението

Данни, предоставени от Reuters, показват, че фючърсите на суровия петрол Brent са се повишили с 4,16 долара (4,11%), достигайки цена от 105,45 долара за барел. Американският West Texas Intermediate (WTI) също поскъпна с 4,38 долара (4,59%), търгувайки се за 99,80 долара за барел.

Този рязък обрат идва след миналата седмица, в която двата основни договора отчетоха спад от 6% поради надеждите за край на 10-седмичния конфликт. Ситуацията обаче остава нестабилна, като пазарните анализатори описват петролната търговия като "геополитическа машина за заглавия“, силно зависима от всеки коментар от Вашингтон или Техеран.

Визита в Китай

Вниманието на световните пазари сега е насочено към предстоящото посещение на президента Доналд Тръмп в Пекин тази сряда. Очаква се той да обсъди ситуацията с Иран по време на разговорите си с китайския президент Си Дзинпин.

Загубите от началото на конфликта Иран–САЩ

Междувременно главният изпълнителен директор на Saudi Aramco Амин Насър предупреди, че светът е загубил близо един милиард барела петрол през последните два месеца. Дори при евентуално възобновяване на доставките, енергийните пазари ще се нуждаят от технологично време, за да се стабилизират напълно.

Данните на компанията Kpler подчертават рисковата среда в региона – през изминалата седмица два танкера са напуснали Ормузкия проток с изключени тракери, за да избегнат потенциални ирански атаки. Тази тенденция става все по-честа в опитите на износителите от Близкия изток да поддържат своите потоци към световния пазар.