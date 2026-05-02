Войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток предизвикаха критичен скок в цените на самолетното гориво, което принуждава водещи авиокомпании да анулират хиляди полети и да увеличават тарифите си. Драстичното поскъпване на керосина, съчетано с високи летищни такси, поставя под въпрос директните връзки в Европа и води до затваряне на авиационни бази.
Данните сочат, че през Ормузкия проток преминават 20% от световните количества керосин, като блокирането на този воден път лишава европейските рафинерии от една четвърт от обичайния им ресурс. В резултат на конфликта в Иран цената на суровия петрол се е покачила с 64%, а керосинът е поскъпнал близо двойно – от 100 до 200 долара за барел.
Европейската агенция по енергетиката изчислява, че Старият континент разполага със запаси от керосин за по-малко от шест седмици. Тъй като горивото представлява около 30% от общите разходи на превозвачите, те вече предприемат компенсаторни мерки. Очаква се цените на самолетните билети да се повишат с 5 до 10%, като успоредно с това поскъпват и допълнителните услуги като чекирания багаж.
Кризата удари сериозно германския национален превозвач Lufthansa, който обяви премахването на 20 000 полета от летния си график и предсрочното закриване на дъщерната си компания CityLine. Решението засяга над 2000 служители и води до спирането на 27 самолета от експлоатация. Директните връзки до по-малки градове като Гданск, Любляна и Вроцлав се ограничават, а трафикът се пренасочва към големите хъбове във Франкфурт, Мюнхен и Виена.
Едновременно с това нискотарифният гигант Ryanair обяви затварянето на базата си на летището в Берлин и изтеглянето на 7 самолета. Причината тук не е горивото, а скочилите с 50% летищни такси, чрез които местната власт се опитва да покрие огромните разходи по изграждането на новото летище. Разликата в разходите е драстична – полет от Берлин до Палма де Майорка струва на авиокомпанията 7600 евро в такси, докато същият полет от Варшава е едва 4400 евро.
Ситуацията създава сериозни опасения сред българите в Германия, тъй като евентуалното премахване на линията Берлин – София би означавало край на директните полети по маршрута, повече прекачвания и значително по-скъпи билети. Дори при бързо прекратяване на военните действия, икономистите прогнозират, че нормализирането на авиационния пазар ще отнеме месеци, информира bTV.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!