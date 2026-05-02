Войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток предизвикаха критичен скок в цените на самолетното гориво, което принуждава водещи авиокомпании да анулират хиляди полети и да увеличават тарифите си. Драстичното поскъпване на керосина, съчетано с високи летищни такси, поставя под въпрос директните връзки в Европа и води до затваряне на авиационни бази.

Данните сочат, че през Ормузкия проток преминават 20% от световните количества керосин, като блокирането на този воден път лишава европейските рафинерии от една четвърт от обичайния им ресурс. В резултат на конфликта в Иран цената на суровия петрол се е покачила с 64%, а керосинът е поскъпнал близо двойно – от 100 до 200 долара за барел.

Европейската агенция по енергетиката изчислява, че Старият континент разполага със запаси от керосин за по-малко от шест седмици. Тъй като горивото представлява около 30% от общите разходи на превозвачите, те вече предприемат компенсаторни мерки. Очаква се цените на самолетните билети да се повишат с 5 до 10%, като успоредно с това поскъпват и допълнителните услуги като чекирания багаж.

Кризата удари сериозно германския национален превозвач Lufthansa, който обяви премахването на 20 000 полета от летния си график и предсрочното закриване на дъщерната си компания CityLine. Решението засяга над 2000 служители и води до спирането на 27 самолета от експлоатация. Директните връзки до по-малки градове като Гданск, Любляна и Вроцлав се ограничават, а трафикът се пренасочва към големите хъбове във Франкфурт, Мюнхен и Виена.

Едновременно с това нискотарифният гигант Ryanair обяви затварянето на базата си на летището в Берлин и изтеглянето на 7 самолета. Причината тук не е горивото, а скочилите с 50% летищни такси, чрез които местната власт се опитва да покрие огромните разходи по изграждането на новото летище. Разликата в разходите е драстична – полет от Берлин до Палма де Майорка струва на авиокомпанията 7600 евро в такси, докато същият полет от Варшава е едва 4400 евро.

Ситуацията създава сериозни опасения сред българите в Германия, тъй като евентуалното премахване на линията Берлин – София би означавало край на директните полети по маршрута, повече прекачвания и значително по-скъпи билети. Дори при бързо прекратяване на военните действия, икономистите прогнозират, че нормализирането на авиационния пазар ще отнеме месеци, информира bTV.