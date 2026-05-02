Китайският производител на електромобили Xpeng официално стъпва на българския пазар чрез стратегическо партньорство с "Българска автомобилна индустрия“ (БАИ), която ще поеме дистрибуцията на марката у нас. Официалната премиера е насрочена за 18 юни в София, където компанията ще представи първите си три модела и иновативния хуманоиден робот IRON.

Споразумението за сътрудничество е финализирано в централата на Xpeng в китайския град Гуанджоу. Плановете на компанията предвиждат изграждането на цялостна търговска и сервизна мрежа в България, с което се поставя началото на дългосрочно присъствие на местния пазар.

Трите модела, които ще дебютират пред българската публика, са флагманът G9, спортното SUV купе G6 и електрическият седан P7+. Автомобилите са базирани на усъвършенствана 800V архитектура, позволяваща ултрабързо зареждане на батерията от 10% до 80% за около 12 минути. Моделът G9 се отличава с пробег до 585 км по стандарта WLTP, докато G6 и P7+ са фокусирани върху софтуерната интеграция и изкуствения интелект.

Експанзията в България е част от глобалната стратегия на Xpeng, която вече оперира в близо 60 държави. Президентът на компанията Брайън Гу, който заема този пост от 2018 г. и активно ръководи международното развитие, посочва, че целта е над половината от приходите на фирмата да се генерират от международните пазари. Паралелно с автомобилния сектор, Xpeng инвестира в "Physical AI“, като планира масово производство на хуманоидни роботи в края на 2026 г. и на летящи автомобили през 2027 г.

С навлизането си у нас Xpeng се позиционира не просто като производител на транспортни средства, а като иноватор в сферата на мобилността и роботиката. Компанията вече разработва и роботаксита, чиито тестове ще стартират първоначално в Китай, преди да достигнат до глобалните пазари, пише bussinessnovinite.bg.