В сърцето на Северна Италия една вековна финансова практика позволява на производителите на легендарното сирене Parmigiano Reggiano да оцеляват в условията на растящи разходи и пазарна нестабилност. Местната банка Credem приема пити от ценния продукт като обезпечение по кредити, превръщайки складовете за зреене в истински трезори, в които се съхраняват активи за стотици милиони евро.

Системата е жизненоважна за индустрията, тъй като производството на Parmigiano Reggiano е сред най-строго регулираните в света – то изисква минимум 12 месеца зреене, преди продуктът да бъде реализиран на пазара, което създава огромна финансова пропаст за фермерите. Докато сиренето отлежава, разходите за фураж, енергия и заплати трябва да се покриват ежемесечно.

Към момента в специализираните складове на банката се съхраняват около 500 000 колела сирене от общо 4-те милиона, произвеждани годишно. Всяко от тях притежава дигитален "паспорт“ и преминава през строг контрол на влажността и температурата. Инспектори от Консорциума на производителите (Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano) извършват традиционен тест с почукване с чукче, за да гарантират липсата на дефекти, преди да поставят официалния огнен печат за качество.

Секторът, който обединява над 2000 млекопроизводители и има годишен оборот от над 4 милиарда евро, е изправен пред нови предизвикателства през 2026 година. През изминалата 2025 г. износът за първи път е надхвърлил 50% от продажбите, но нови мита в САЩ в края на същата година са увеличили тарифната тежест до 25%, което води до забавяне на международните поръчки. Същевременно на вътрешния пазар в Италия цените на 12- и 24-месечните колела са скочили с над 20%, принуждавайки потребителите да се насочат към по-евтини алтернативи.

За да отговори на съвременните изисквания, системата вече интегрира и високи технологии. Чрез блокчейн проследяване производителите могат да залагат сиренето като обезпечение дори когато то се съхранява в техните собствени складове, което на практика удвоява кредитния капацитет на финансовите институции. Успоредно с това Консорциумът планира мащабни инвестиции в туризма, целящи да привлекат стотици хиляди посетители в мандрите през следващите години, пише bussinessnovinite.bg, цитирайки CNN.