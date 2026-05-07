Военноморското присъствие в стратегическите точки на Световния океан претърпява мащабни ротации. Докато най-новият американски самолетоносач се завръща у дома след рекордна мисия, френските военноморски сили засилват присъствието си в Индо-тихоокеанското направление с цел осигуряване на корабоплаването.

САЩ: Край на най-дългата мисия от Студената война

Американският самолетоносач “Джералд Форд", който е най-големият в света, официално напусна Средиземно море. Данни от MarineTraffic и кадри в социалните мрежи потвърдиха, че плавателният съд е пресякъл Гибралтарския проток в посока запад.

Корабът прекара 10 месеца в морето, което е най-дългото разполагане на американски самолетоносач от края на Студената война насам. Самолетоносачът се отправя към базовото си пристанище в Норфолк, щата Вирджиния. В региона остават около 20 американски кораба, сред които самолетоносачите "Ейбрахам Линкълн“ и "Джордж Буш“.

Франция: "Шарл де Гол“ и мисията за свобода в Ормузкия проток

Френската ударна група, начело със самолетоносача “Шарл де Гол", премина през Суецкия канал и се насочва към Червено море и Аденския залив. Мисията е част от усилията на Франция и Великобритания за гарантиране на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток.

Продължителност: Ударната група може да остане в морето между четири и пет месеца

Елисейският дворец предложи на САЩ и Иран да разглеждат въпроса за Ормузкия проток отделно от останалите точки в конфликта, тъй като той е от общ интерес.

Франция предлага вдигане на блокадата върху танкерите на Иран, при условие че Техеран се ангажира със съществени преговори с американците.

Преминаването на "Шарл де Гол“ изпраща ясен сигнал за готовността на създадената в Париж коалиция от невоюващи държави да защити корабоплаването чрез "неутрална мисия“ в региона, пише БТА.