Американският президент Доналд Тръмп обяви официалния старт на операция по подпомагане освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток. В съобщение в своята социална мрежа той поясни, че Вашингтон предприема тези действия по молба на други държави, като предупреди, че всяка пречка пред инициативата, наречена "Проект свобода“, ще бъде посрещната с решителни мерки.

Ситуацията в региона е критична, като близо 20 000 моряци и стотици плавателни съдове остават блокирани в протока от началото на военния конфликт.

На фона на военното присъствие Тръмп подчерта, че Съединените щати водят "позитивни разговори“ с Иран. Ирански медии потвърдиха, че Техеран вече е получил отговор на своето мирно предложение, което включва 30-дневно прекратяване на огъня, отваряне на стратегическия проток и бъдещо разглеждане на ядрената програма на страната, предава БНТ.