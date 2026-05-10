Товарен кораб е станал обект на нападение, докато е плавал в териториалните води северно от катарската столица Доха, съобщиха световните агенции. Информацията бе потвърдена първоначално от Британската агенция за сигурност на корабоплаването (UKMTO), която следи трафика в региона.

Инцидентът е станал на около 23 морски мили от брега. Според доклада на капитана, ударът от неидентифицирания проектил е предизвикал пожар на борда. Благодарение на бързата намеса на екипажа огънят е бил потушен, преди да нанесе сериозни конструктивни щети. При инцидента няма пострадали хора и не е регистрирано замърсяване на околната среда.

В момента международните власти провеждат мащабно разследване, за да установят източника на атаката и вида на използваното оръжие. До момента нито една страна или организация не е поела отговорност за случая.