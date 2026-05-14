FAGE е получила глоба в размер на 1,7 млн. евро от независимия орган за наблюдение на пазара и цените в Гърция. Причината са установени прекалено високи цени и необоснована надценка при продажбата на млечни продукти.По време на проверката са анализирани 22 артикула на компанията, включително мляко и кашкавал. Според регулатора всички проверени продукти са показали наличие на необоснована печалба, което е довело до налагането на санкцията.

След намесата на институциите компанията е коригирала ценовата си политика на пазара. От надзорния орган подчертават, че става дума за "нерегламентирани печалби“, които подлежат на административни санкции.

Паралелно с регулаторния случай, Институтът за анализ на социалните възможности в Гърция публикува ново проучване, което очертава сериозни проблеми с жизнения стандарт на работещите.

Основни изводи от изследването е, че 9% от работещите живеят в реална бедност,

24% не могат да си позволят разходи за свободно време или семейни пътувания и

30% не разполагат с възможност да отделят средства дори за малки лични нужди.

Според анализа високите цени, съчетани с ниски доходи, принуждават част от домакинствата да ограничават дори разходи за основни хранителни продукти.

Опозиционни представители определят ситуацията като резултат от системен икономически натиск и твърдят, че покупателната способност на населението продължава да се влошава.

При пенсионерите и безработните положението е описано като "изключително тежко“, като се отправят критики към правителството за недостатъчни мерки за овладяване на цените и социалното неравенство.