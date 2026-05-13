Въпреки години на критики към условията на труд, много куриери в Германия все още получават възнаграждение под минималната заплата. Особено засегнати са служители, наети чрез подизпълнители, които често са под сериозен икономически натиск. Това показват разследвания на икономическото предаване на ARD "Plusminus“.

Един "нормален" работен ден на куриер

Предаването "Plusminus“ проследява 22-годишния куриер Георгу от Румъния. Той започва работа всеки делничен ден в 7:00 сутринта в депо на DPD (б.р. - DPD е международната мрежа, а българската фирма "Спиди" е част от същата група.).

Още в началото на деня той прекарва около три до четири часа в сортиране на пратките и товарене на своя микробус. Едва след това започва реалната му доставка по предварително зададен маршрут в малък град и околностите му в провинция Райнланд-Пфалц.

Маршрутът е фиксиран, а навигационна система показва кога и къде трябва да спира и доставя пратки. За да успее да достави около 100 пакета на ден навреме, той често трябва да тича между адресите.

Куриерът разказва, че работният му ден често продължава до 17:00, 18:00, а понякога и до 19:00 часа. Заплаща му се само времето, прекарано "на път“ по време на доставките.

Времето за товарене сутрин не се заплаща, което означава, че той реално работи до 14 часа на ден. Средното му почасово възнаграждение пада под 9 евро.

Той не е нает директно от DPD, а работи за подизпълнител.

Друг куриер от различен район на DPD също съобщава за дълги работни дни и много неплатени часове. Понякога се прибира чак в 22:00 часа.

Според синдикалиста Тини Хобс от профсъюза ver.di, подобни работни графици представляват ясно нарушение на германския закон за работното време. Законът ограничава работния ден до максимум 10 часа.

В трудовите договори на куриерите обаче е записана седмична норма от 37,5 часа и почасово заплащане от 13,90 евро - което съответства на минималната заплата. На практика обаче тези условия не се спазват от подизпълнителя.

Мълчание от страна на подизпълнителя

"Plusminus“ се опитва да получи позиция от подизпълнителя, но той първоначално се съгласява на интервю, а по-късно го отказва. Чрез адвокат той заявява, че няма да коментира обвиненията.

Според социалния и икономически учен проф. Щефан Зел от Университета в Кобленц, подобно поведение е типично за сектора. Той описва пазара на пакетни доставки като "Дивия запад“ на Германия, където важи "правото на по-силния“, а слабите страдат.

Проф. Зел обяснява, че минималната заплата е почасова и може да бъде ефективно "намалена“ чрез неплатен извънреден труд:

"Това става чрез измама с работното време - неплатени допълнителни часове. Това е широко разпространено в бранша.“

Той отбелязва, че компанията DHL е в по-добра позиция, тъй като използва повече директно наети шофьори, вместо подизпълнители.

Жилищни условия: четирима в една стая

Критиките не се ограничават само до заплащането. Някои шофьори са настанени от подизпълнителя в изключително лоши жилищни условия.

Един от тях показва квартира, в която има стая с четири легла. Друг куриер, Роберто (името е променено), плаща 450 евро месечно за това настаняване, като сумата се удържа директно от заплатата му.

Той е бил нает чрез агенция в Румъния, която му е обещала, че ще дели стаята само с един човек. В действителност обаче условията са значително по-лоши.

Разследването показва как подизпълнител на DPD получава около 2,15 евро на адрес и 0,30 евро на пакет. След разходи, месечната печалба е около 300 евро, а при няколко микробуса - около 3000 евро.

Собственикът на фирмата признава, че всяка повреда по автомобилите сериозно застрашава рентабилността.

Експертите настояват за сериозни промени. Според проф. Зел държавата трябва да задължи компании като DPD да наемат шофьорите директно и да премахне системата с подизпълнители.

Подобна мярка вече е била предложена от Бундесрата през 2023 г., но германското Министерство на труда все още не я е реализирало.

За куриерите ситуацията остава непроменена - дълги работни дни, ниско заплащане и несигурни условия на труд продължават да бъдат ежедневие в сектора на пакетните доставки в Германия.