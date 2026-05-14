Докато Microsoft циментира позицията си на лидер в надпреварата за изкуствен интелект, нейният главен изпълнителен директор Сатя Надела постави нов личен рекорд по възнаграждение. Пакетът от 96,5 милиона долара е с 22% по-висок от предходната година и отразява скока на компанията в AI сферата.

Финансовото чудо: Пътят към 4 трилиона долара

Фискалната 2025 година се превърна в триумф за акционерите. Приходите достигнаха 281,7 милиарда долара, а пазарната капитализация на Microsoft за кратко премина психологическата граница от 4 трилиона долара.

Облачната платформа е истинската "печатница за пари“, генерирайки 75 милиарда долара (34% ръст). Над 70 000 корпоративни клиенти използват Azure AI Foundry, а Copilot вече обслужва 100 милиона потребители месечно.

Анатомия на един бонус: Къде отиват парите?

Възнаграждението на Надела е структурирано така, че да стимулира растежа на пазарната стойност:

Акции: 84 милиона долара (90% от общата сума).

Парични стимули: 9,5 милиона долара.

Фиксирана заплата: 2,5 милиона долара.

Разломната линия: Скъп софтуер, евтин труд?

Контрастът между рекордния бонус и съкращаването на над 15 000 служители (в звената за игри, киберсигурност и софтуер) предизвика вълна от вътрешно недоволство. Анализаторите изчисляват, че съкращенията пестят на компанията над 1 милиард долара годишно – сума, която далеч надхвърля заплатата на Надела, но "цената“ на репутацията и морала на служителите остава неясна, пише businessnovinite.bg.

Битката на титаните: Надела срещу Кук и Хуанг

Към момента Сатя Надела води в "класацията“ на технологичните лидери:

Сатя Надела (Microsoft): ,5 млн.

Тим Кук (Apple): ,6 млн. (за 2024 г.)

Дженсън Хуанг (Nvidia): ,9 млн.