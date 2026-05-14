Докато Microsoft циментира позицията си на лидер в надпреварата за изкуствен интелект, нейният главен изпълнителен директор Сатя Надела постави нов личен рекорд по възнаграждение. Пакетът от 96,5 милиона долара е с 22% по-висок от предходната година и отразява скока на компанията в AI сферата.
Финансовото чудо: Пътят към 4 трилиона долара
Фискалната 2025 година се превърна в триумф за акционерите. Приходите достигнаха 281,7 милиарда долара, а пазарната капитализация на Microsoft за кратко премина психологическата граница от 4 трилиона долара.
Облачната платформа е истинската "печатница за пари“, генерирайки 75 милиарда долара (34% ръст). Над 70 000 корпоративни клиенти използват Azure AI Foundry, а Copilot вече обслужва 100 милиона потребители месечно.
Анатомия на един бонус: Къде отиват парите?
Възнаграждението на Надела е структурирано така, че да стимулира растежа на пазарната стойност:
Акции: 84 милиона долара (90% от общата сума).
Парични стимули: 9,5 милиона долара.
Фиксирана заплата: 2,5 милиона долара.
Разломната линия: Скъп софтуер, евтин труд?
Контрастът между рекордния бонус и съкращаването на над 15 000 служители (в звената за игри, киберсигурност и софтуер) предизвика вълна от вътрешно недоволство. Анализаторите изчисляват, че съкращенията пестят на компанията над 1 милиард долара годишно – сума, която далеч надхвърля заплатата на Надела, но "цената“ на репутацията и морала на служителите остава неясна, пише businessnovinite.bg.
Битката на титаните: Надела срещу Кук и Хуанг
Към момента Сатя Надела води в "класацията“ на технологичните лидери:
Сатя Надела (Microsoft): ,5 млн.
Тим Кук (Apple): ,6 млн. (за 2024 г.)
Дженсън Хуанг (Nvidia): ,9 млн.
