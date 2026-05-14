С дълбока скръб колективът на Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов“ съобщава за кончината на Кристиана Абрашева – изключителен професионалист, уважаван музикант и дългогодишен корепетитор в театъра.

Със своя талант, всеотдайност и пълна отдаденост на музиката тя остави трайна следа в сърцата на всички, които имаха честта да работят с нея. Колегите ѝ ще я запомнят като блестящ пианист, отдаден професионалист и истински приятел.

От името на целия колектив на театъра бяха изказани искрени съболезнования към семейството, близките и приятелите на Кристиана Абрашева.

Поклон пред светлата ѝ памет!

Поклонението ще се състои на 15 май 2026 г. от 11:00 часа в ритуалната зала на Централните софийски гробища.