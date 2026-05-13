Лек автомобил с пловдивска регистрация тръгна в насрещното движение по магистрала "Тракия", използвайки аварийната лента. Кадрите, качени по-рано днес в социалната мрежа Фейсбук, разбуниха духовете. Видеото е направено преди разклона за Сливен в посока за град Бургас.

Служители от сектор "Пътна полиция" – Сливен са се самосезирали след публикацията, защото въпросният участък от аутобана е обслужван от ОДМВР-Сливен.

Водачът се оказал жител на Пловдив, направена е връзка с него. Предстои да бъде санкциониран. За това нарушение в Закона за движение по пътищата е предвидена глоба в размер на малко над 500 евро и 3 месеца лишаване от правото да шофира.

В ОДМВР-Сливен се извършва мониторинг в социалните мрежи, като при всяка публикация с нарушения на ЗДвП се предприемат съответните действия по установявана и санкциониране на нарушителите, уточниха от Министерството на вътрешните работи.