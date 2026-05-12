Мощна градушка е ударила по пътя за село Седянковци, съобщиха от Meteo Balkans. На място е пътното платно е било разчистено от снегорин, става ясно от публикувани кадри в социалната мрежа Фейсбук.

Селото се намира на около 5 километра север-северозападно от центъра на град Габрово. Разположено е в южния край на западната част на платото Стражата, върху склон с наклон на югоизток. На около 2,5 километра изток-югоизточно от селото река Янтра навлиза в Стражанския пролом. Надморската височина по северозападната граница на Седянковци е около 600 метра, а в южния край на селото намалява до около 550 метра.

По-рано днес градушка удари няколко населени места в Северна България. Ледените късове са паднали над Трявна, Силистра и добричкото село Коритен. А вероятно и на други места. По този начин прогнозите на синоптиците започнаха да се сбъдват.

Какво ни чака утре?

Атмосферното налягане ще се повиши, но ще е по-ниско от средното за месеца. През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в Пловдив – около 12°.

Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В Северна България и западната част от Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в Пловдив – около 20°.