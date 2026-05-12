Сигнал за 10-годишно дете, което таксува пътници в автобус по линия Б11 в Бургас, предизвика проверка от Инспекцията по труда и вълна от обществени реакции. Инцидентът е регистриран в неделя вечер след 20:30 часа, като според очевидци момчето е продавало билети със знанието на екипа в градския транспорт.

Управителят на общинската фирма превозвач "Бургасбус“ Петко Драгнев обясни, че веднага е потърсена връзка с водача и са снети писмени обяснения. Стана ясно, че детето не е роднина на шофьора, а е редовен пътник и "фен на автобусите“, който често помага на възрастни хора и майки с колички.

Според Петко Драгнев ситуацията се е развила по време на последните два курса за деня, когато водачите са инструктирани сами да таксуват пътниците поради липса на кондуктор. Момчето, което проявявало голям интерес към работата, предложило да помогне, а шофьорът му позволил "на добра воля“. Въпреки че това е нарушение на вътрешните правила на фирмата, управителят подчерта, че при оценката на случая ще бъдат взети предвид и многобройните похвали, които детето е получавало за своята отзивчивост към пътниците, информира Nova.

Кметът на Бургас Димитър Николов зае твърда позиция в защита на действията на служителя си. В официално становище той заяви, че приветства желанието на шофьора да въведе момчето в дейността, след като то е демонстрирало толкова силен интерес към професията. Той подчерта, че се гордее както със служителя, така и с детето.

"Има огромна разлика между експлоатация и възпитание в труд, дисциплина и отговорност“, коментира кметът. Той добави, че ако на фирмата или на водача бъде наложен акт от компетентните органи, той ще го плати лично със собствени средства. Николов припомни още, че същият този шофьор наскоро е спасил човешки живот – факт, който тогава не е намерил място в националните медии.

Работата по изясняване на случая продължава, като се очаква окончателната оценка на специалната комисия в транспортното предприятие.