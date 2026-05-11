В плевенското село Бъркач продължителна градушка унищожи зеленчуковите градини. Близо 20 минути е продължил силният дъжд с ледени зърна, придружен от силен вятър.

Бурята с дъжд и градушка се развихря този следобед, заяви Нако Данчев, кмет на село Бъркач.

Той посочи, че градушката е паднал към 16.30 часа и е продължила 15-20 минути. Тя е била с големината на боб, като е засегнала лози, пипер, домати и краставици. Почти всичко е унищожено, отбеляза кметът.

Според него всичко в селото е спокойно, като ще се започне да се сади наново. Градушка удари късния следобед и високите части на Кърджали, като тя е продължила 10 минути. На места градушката е била придружена и със силен дъжд.

Силно затруднено беше движението по пътя Кърджали - Момчилград. На този етап няма данни за сериозни материални щети, съобщи БНР.