Само след няколко часа страната ни ще бъде обхваната от първите за сезона силни гръмотевични бури. Очакват се интензивни валежи, мощни шквалови ветрове и локални градушки с размер между 1 и 2 сантиметра.

Поради динамичния характер на атмосферните явления и трудността при точното им прогнозиране, са обозначени районите, в които се очаква бурите да бъдат най-силни. Това обаче не изключва възможността опасни гръмотевични клетки да се образуват и над други части на България.

Следете актуалните прогнози за времето и бъдете внимателни при пътуване и дейности на открито, съобщават специалистите от Meteo Balkans.

Прогнозата на НИМХ

След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, който по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, по-ниски по морския бряг, в Пловдив - около 25°.