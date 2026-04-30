Облачно време днес със значителни валежи от дъжд, като в планинските райони и Предбалкана се очакват сериозни количества и сняг. Силният североизточен вятър ще донесе студен въздух, като температурите ще варират в широки граници между северните и южните части на страната.

Ситуацията с валежите ще бъде особено сериозна в Югозападна България, Рило-Родопската област и Предбалкана. Минималните температури в страната ще се задържат между 5° и 10°, докато максималните в Северна България ще достигнат едва 10°, оставайки почти без промяна през денонощието. В Южна България времето ще бъде по-топло с температури до 16°.

В планините условията ще бъдат тежки с умерен до силен вятър от изток-североизток. Очаква се формиране на нова снежна покривка в Централния Балкан и Рило-Родопския масив, като границата на снеговалежа ще падне до 1000 метра надморска височина до вечерта. На височина 2000 метра температурите ще се понижат до минус 1°.

По Черноморието облачността ще остане плътна с превалявания от дъжд. Вятърът ще бъде умерен до силен, а температурите на въздуха и морската вода ще се движат в близки граници – около 12°-13°. Вълнението на морето се очаква да бъде 2-3 бала.