На 12 май православната църква и народната традиция се обединяват в почит към паметта на свети Епифаний Кипърски и свети Герман Константинополски. Докато църковната история прославя свети Герман като непоколебим защитник на иконите и духовен стълб на Константинопол през VIII век, в българското съзнание образът му е придобил митични измерения, свързани с мощта на природата.

В народния календар този ден е познат като Герман Градушкар - празник на един от най-силните повелители на небесните стихии, който държи в ръцете си ключовете за дъжда и градушките, което някакси много си пасва с обявения жълт код за гръмотевични валежи от дъжд и градушки днес и с бурите вчера.

Народът вярва, че свети Герман е водачът на облаците и предводителят на градушкарите, към които се числят още свети Вартоломей, Лисе и Видовден. За да се предпазят от опустошителните ледени зърна, които могат да унищожат реколтата за минути, хората стриктно спазват редица забрани. На 12 май е абсолютно забранено да се работи на полето или в градината. Смята се, че ако някой "разгневи“ светеца с труда си, той ще изпрати буря, която ще стъпка труда му. Домакините също спазват строг покой - не се пере, не се мете и не се тъче, за да бъде лятото благодатно и спокойно.

Освен като пазител от градушки, свети Герман е почитан и като дарител на живителната влага. В миналото, ако пролетта е била суха, на този ден са се изпълнявали магически обреди за измолване на дъжд и плодородие. Светецът е наричан с много имена - Гечо, Джерман, Калоян или Кабаиван, като във всяко от тях се крие надеждата за богата реколта и пълни хамбари. Вярвало се е, че молитвата на този ден има особена сила да "отключи“ небесата и да напои жадната земя.

Днес е подходящо време за смирение и внимание към чистотата на дома и мислите. Традицията повелява да се почете силата на природата, а близките да се съберат около обилна трапеза в чест на празнуващите именици.

Днес празнуват всички с имената Герана, Герасим, Герда, Герман, Геро, Искра и Искрен.