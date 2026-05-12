Край пловдивското село Маноле се издига един от най-загадъчните археологически обекти в България - Малтепе. В продължение на десетилетия огромният насип е смятан за поредната тракийска могила. Днес обаче археолозите са убедени, че става дума за нещо много по-впечатляващо - уникален монумент, който съчетава тракийски традиции и римска архитектурна мощ. Още при първия поглед мащабът на обекта впечатлява. Насипът съдържа близо 80 000 кубически метра пръст и доминира над околния пейзаж. Истинската сензация обаче се крие в неговата вътрешност. През 2016 година, под ръководството на археолога Костадин Кисьов екипът, проучващ Малтепе, открива масивна каменна кула, която е достигала внушителните 26 метра височина. Заедно със статуята на върха монументът е бил сравним по размери със съвременен 10-етажен блок.

Съоръжението е изградено чрез т.нар. opus mixtum - смесена зидария, характерна за римската инженерна школа и използвана при строежа на важни обществени и военни сгради в Империята.

Но именно новите открития около основата на кулата превръщат Малтепе в още по-голяма археологическа загадка.

Археолозите установяват, че под основната конструкция съществува още една масивна постройка. Според Кисьов тя се намира в северна и южна посока извън кулата и е с приблизителни размери 15 на 20 метра и височина между 6 и 7 метра.

По думите на Кисьов става въпрос за цяла архитектурна композиция, а не просто за самостоятелна кула. Според една от работните хипотези в основата може да има една или две гробни камери, вкопани под нивото на терена.

Археолозите обаче не изключват и още по-впечатляващ сценарий - под могилата да се крие монументална сграда с колонада, фасада и покрив.

Монумент на новия тракийски елит

Тук се ражда и големият парадокс на Малтепе. Формата на паметника е типично тракийска – могилен насип, какъвто познаваме от десетки други обекти в древна Тракия. Конструкцията в сърцевината му обаче е изцяло римска като замисъл и изпълнение.

Именно затова редица учени определят комплекса като ярък пример за "трако-римска симбиоза“.

Според археолозите Малтепе вероятно е бил поръчан от представител на местния елит - човек, който едновременно е принадлежал към римския политически и военен свят, но е искал да запази връзката с традициите на своите предци.

На върха на кулата археолозите откриват следи от мраморен фундамент, който най-вероятно е поддържал внушителна статуя. Предполага се, че тя е изобразявала римски император или високопоставен тракийски аристократ.

През бурния III век подобен монумент е имал не само мемориална, но и силно политическа функция. Разположен в близост до Via Diagonalis,една от най-важните пътни артерии на античния свят, той е трябвало да демонстрира власт, стабилност и престиж пред всички преминаващи.

Кой е стоял на върха?

Именно тук започват големите загадки.

Една от популярните хипотези свързва Малтепе с Филип I Араб, управлявал между 244 и 249 г. Смята се, че за владетел с източен произход подобни монументални кули са били символ на имперско величие, познато от градове като Палмира.

Друга теория насочва вниманието към Максимин Тракиец - първия т.нар. "войнишки император“ на Рим. Неговото кратко и драматично управление според някои изследователи обяснява защо паметникът изглежда недовършен и защо строежът вероятно е прекъснат внезапно.

Съществува и версия, свързана с Клавдий II Готски, който след победата над готите при Наисус през 269 г. е обожествен след смъртта си. В този случай Малтепе може да е бил издигнат като кенотаф - символичен паметник в чест на спасителя на Тракия.

Разбира се, археолозите не изключват и чисто местен сценарий - монументът да е принадлежал на могъщ тракийски аристократ, стремящ се да бъде възприеман като херос и владетел в традициите на древната тракийска култура.

Разкопки без държавно финансиране

Малтепе е публична държавна собственост и се намира под егидата на Министерство на културата. Археологическите проучвания започват през 2016 г., като до момента е разкрита основно южната част на комплекса.

Според специалисти стойността на подобен обект в световен мащаб би достигнала около 30 милиона лева. Въпреки значимостта му обаче, от началото на разкопките финансирането е осигурявано изцяло от общините Пловдив и Община Марица.

Послание през вековете

Независимо коя от хипотезите за произхода на монумента е вярна, Малтепе разкрива една важна историческа истина -Тракия през III век не е била периферия на Римската империя, а ключов регион, от който произлизат военачалници, администратори и дори императори.

Траките не изчезват с идването на римските легиони. Напротив - те постепенно се превръщат в част от гръбнака на Империята. Именно това прави Малтепе толкова ценен исторически символ -той показва как местната идентичност и римската държавност се преплитат в един общ политически и културен свят.

Днес загадъчният монумент край Маноле остава без окончателен отговор. Но може би именно в това е неговата сила.