Изборът на дом е емоция, но плащането му е математика. В България купувачите често подценяват реалната цена на сделката и възможностите за комбинирано финансиране. Ето как да подредите бюджета си стратегически.

1. Горчивата сметка: Цената в обявата не е крайна

Преди да търсите финансиране, добавете между 4% и 7% към цената на имота за странични разходи. Тези пари винаги излизат от вашия джоб:

- Местен данък: До 3% (в София е максимумът).

- Нотариални такси и вписване: Около 1.1% общо.

- Комисиона за брокер: Стандартно 2-3%.

- Оценка и такси за кредит: Около 150-300 евро.

- Пример: За апартамент от 200 000 евро ви трябват реално поне 212 000 евро.

2. Петте реални пътеки за финансиране

Ипотечен кредит е приемлив за 90% от купувачите, но ви трябва минимум 15% самоучастие. Собствените средства са за хора със значителни спестявания, но трябва желязно доказателство за произход на парите. Втора ипотека е възможна за собственици на втори имот, като получавате по-ниска лихва, но залагате настоящия си дом. Семейна помощ е за млади семейства чрез даренията по права линия са без данък, но изискват договор. Възможни са и специални програми за IT, лекари и "зелени“ домове при по-ниски лихви за енергийна ефективност или престижна професия.

3. Стратегическите капани

- Кешът не винаги е цар: Изпразването на банковата сметка до нула е опасна грешка. Ако лихвата по кредита е 3%, а инвестициите ви носят 7%, математически е по-добре да теглите заем, вместо да влагате всичко в бетон.

- Доказване на произход: По Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), за всяка сума над 10 000 лв. трябва да покажете документи (доходи, наследство, продажби). Без тях сделката блокира при нотариуса.

- Разсрочено плащане към продавач: Опасно! Собствеността се прехвърля едва след последната вноска. Ако продавачът фалира междувременно, губите всичко.

4. Златната формула за 2026 г.

Повечето експерти съветват: 20-30% самоучастие + ипотечен кредит.

- Ако имате високи доходи: Теглете по-голям кредит с по-дълъг срок.

- Ако имате спестявания, но нисък доход: Вложете повече лични средства, за да влезете в лимита на БНБ за вноска спрямо доход (обикновено до 50%).