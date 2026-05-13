След краткото затопляне в края на седмицата, времето над страната ще стане силно неустойчиво. Метеоролозите предупреждават за преминаването на средиземноморски циклон през почивните дни, който ще донесе валежи, гръмотевици и чувствително понижение на температурите.

Петък и събота: Затопляне преди бурята

В края на работната седмица и началото на уикенда ще усетим полъха на южния вятър. Температурите временно ще се повишат, но това ще е само "затишие пред буря“. Въздушната маса ще остане неустойчива, с развитие на купесто-дъждовна облачност.

Неделя: Студен фронт и интензивни валежи

Критичният момент настъпва в неделя. Вятърът ще обърне посоката си от запад-северозапад и ще се усили, вкарвайки в страната порция студен въздух.

Прогнозата в следващите дни

Очакват се масови гръмотевични бури и временно интензивни валежи. Атмосферните условия създават сериозна предпоставка за градушки в много райони.

Новата седмица: Студено и ветровито

Понеделник и вторник ще ни посрещнат със сравнително студено за средата на май време. Минималните температури ще паднат до 7°–12°, а максималните трудно ще надхвърлят 14°–19°. Леко затопляне се очаква едва в сряда.