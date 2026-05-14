От веригата магазини "Кауфланд" с важно съобщение:
Бихме желали да Ви уведомим, че считано от 11.05.2026 г. влизат в сила изменения на Общите условия и Политиката за защита на личните данни на Kaufland Card XTRA. Можеш да се запознаеш с тях, като кликнеш върху линковете.
По-специално внимание обръщаме на следните точки:
- Kaufland Card става Kaufland Card XTRA;
- Клиенти с Kaufland Card XTRA могат да се възползват от купони XTRA продукти за 1 евроцент срещу лоялни точки;
- Клиентски профили ще се изтриват при 12 месеца неактивност на конкретния профил (когато конкретната Kaufland Card XTRA не е сканирана на каса за последните 12 месеца);
- При извършване на покупки с Kaufland Scan, алгоритъмът ReScan може да бъде използван;
- Използване на изкуствен интелект при изпращането на персонализирани купони;
В случай че не си съгласен/а с актуализираните условия и Политика, можеш да преустановиш своето участие в Програмата по всяко време.
Ние сме на твое разположение на безплатния ни национален клиентски телефон 0800 / 12 220 от понеделник до петък от 8:00 до 18:30 часа, с изключение на официални почивни дни или на имейл info@kaufland.bg.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!