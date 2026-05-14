От веригата магазини "Кауфланд" с важно съобщение:

Бихме желали да Ви уведомим, че считано от 11.05.2026 г. влизат в сила изменения на Общите условия и Политиката за защита на личните данни на Kaufland Card XTRA. Можеш да се запознаеш с тях, като кликнеш върху линковете.

По-специално внимание обръщаме на следните точки:

- Kaufland Card става Kaufland Card XTRA;

- Клиенти с Kaufland Card XTRA могат да се възползват от купони XTRA продукти за 1 евроцент срещу лоялни точки;

- Клиентски профили ще се изтриват при 12 месеца неактивност на конкретния профил (когато конкретната Kaufland Card XTRA не е сканирана на каса за последните 12 месеца);

- При извършване на покупки с Kaufland Scan, алгоритъмът ReScan може да бъде използван;

- Използване на изкуствен интелект при изпращането на персонализирани купони;

В случай че не си съгласен/а с актуализираните условия и Политика, можеш да преустановиш своето участие в Програмата по всяко време.

Ние сме на твое разположение на безплатния ни национален клиентски телефон 0800 / 12 220 от понеделник до петък от 8:00 до 18:30 часа, с изключение на официални почивни дни или на имейл info@kaufland.bg.