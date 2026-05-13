България заема по-стабилна позиция спрямо останалата част от Европа в условията на глобален недостиг на горива, благодарение на капацитета на местната си рафинерия за производство на различни видове деривати. Експертът Светослав Бенчев прогнозира, че въпреки кризата в Азия, страната ни разполага с достатъчно ресурси, за да избегне активирането на стратегическите си резерви.

Анализът сочи, че Европа вероятно ще бъде следващият континент, засегнат от дефицит на бензин и дизел, след като количествата в Азия вече са силно ограничени.

Мнението на експерта

Пред Nova Бенчев предложи конкретни стъпки на новото правителство за овладяване на ценовия натиск. Основната препоръка е премахването на акциза върху пропан-бутана, което би свалило цената му със 7–10 евроцента и би подпомогнало най-уязвимите групи.

Други обсъждани алтернативи включват:

Намаляване на ДДС върху горивата и създаване на фонд от допълнителните приходи от ДДС за подкрепа на домакинствата.

Към момента България не използва своите стратегически резерви, които са разчетени за около 90 дни, тъй като няма обективна необходимост от тяхната интервенция. Въпреки това туристическият сектор вече усеща негативните последици, като полетите към Азия са намалели наполовина.

Цената на петрола

Прогнозите за цената на петрола остават песимистични, като не се очаква барелът да падне под 100 долара до края на годината. Дори при бързо прекратяване на текущите конфликти, пазарът вероятно ще остане нестабилен в рамките на следващата година и половина.