За последната една седмица дизелът на бензиностанциите в Пловдив скочи с между 4 и 7 стотинки на литър, а премиум дизелите регистрираха дори по-сериозен ръст, показа проверка на Plovdiv24.bg. Шофьорите под тепетата обаче не бива да бързат да зареждат догоре, на международните пазари очакванията са петролът да падне под границата от 80 долара за барел, а това са нива, каквито светът не е виждал от шест месеца насам.

Какво се случи по пловдивските бензиностанции през последната седмица?

Проверка на медията ни се опита да обобщи ежедневните цени по обектите в Пловдив и около града. В началото на миналата седмица (14 април) дизелът в Пловдивска област се котираше от 1,60 евро (3,12 лв.) за литър на най-евтините обекти. Седем дни по-късно, на 21 април, долната граница вече е 1,64 евро, или 3,20 лв. за литър. Това е ръст от около 8 стотинки за литър и то на най-изгодните бензиностанции.

При премиум дизелите (Топдизел, V-Power Diesel, Ultimate Diesel и аналогични) скокът е значително по-драматичен – от 1,99 на 2,32 евро за литър, което в лева означава поскъпване от близо 65 стотинки на литър при най-скъпите обекти по магистралите.

Средните стойности за страната очертават следната картина към 21 април:

Бензин А95: 1,50 евро/литър (около 2,93 лв.)

Дизел: 1,79 евро/литър (около 3,50 лв.)

Пропан-бутан: 0,82 евро/литър (около 1,60 лв.)

Метан: около 1,15 евро/килограм (2,25 лв.)

В Пловдивска област цените традиционно са с 3 до 5 стотинки под националната средна, това прави областта ни една от най-изгодните в страната за зареждане.

Предстои спад на горивата

Предположенията са, че горивата се намират в пика си. Причината е, че през следващите дни се очаква цената на суровия петрол да падне под 80 долара за барел - ниво, което не е виждано от шест месеца насам. Причината е комбинирана: по-слабо глобално търсене, сравнително топла пролет в Северното полукълбо, което намали нуждата от отопление, и отслабване на напрежението около Ормузкия проток.

Анализатори от бранша очертават прогноза, която би облекчила значително бюджета на семействата, в рамките на следващия месец цените на бензиностанциите у нас се очаква да паднат с около 10 процента, което означава приблизително 20 стотинки на литър в лева. На практика това би върнало дизела в Пловдив до нива около 3,30 лв., а бензин А95 – под границата от 2,75 лв.

Вече има и първи индикатори, че пикът е преминат, у нас средните цени не са се покачвали от 16 април насам, тоест вече седмица международните движения на петрола се отразяват като стабилизация на родния пазар. При запазване на текущата тенденция първите реални намаления по пловдивските бензиностанции трябва да се появят до края на април или в първите дни на май.