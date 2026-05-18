Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат финансова компенсация от 20 евро заради високите цени на горивата за месец април. Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще стартира изплащането на средствата от 19 май, съобщиха официално от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), информира Plovdiv24.bg.

График за получаване на средствата

На 19 май Агенцията за социално подпомагане ще преведе дължимите компенсации на хората, които получават държавната подкрепа директно по банковата си сметка. За останалите около 33 000 души, които вземат своите социални помощи през пощенските клонове в страната, сумите ще бъдат изплатени в периода между 20 и 27 май.

Условия за право на компенсация

Право на тази финансова помощ имат единствено физически лица, които са официални собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил чрез договор за лизинг. За да бъдат одобрени за получаването на сумата от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да бъде в размер до 652,41 евро, което представлява точно двукратния размер на официалната линия на бедност за миналата година.

Гражданите, които ще получат финансовата подкрепа за горива, се определят служебно след извършването на детайлна проверка от страна на Националната агенция за приходите (НАП).