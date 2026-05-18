"За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо", това заяви заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, който в изявление за медиите разясни състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. По думите му тези преди него са "кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания" и сегашното правителство се сблъсква с последствията, с които трябва да се справи.
Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши, зарече се той и гарантира: данъците остават без промяна, предстои увеличение на всички пенсии със 7.8% от 1 юли и гарантиране на социалните плащания за най-уязвимите групи. Министърът заяви, че се слага край и на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, на министри, заместник-министри, началници на кабинети, изборни длъжности на регулаторните органи, в съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други.
Заедно с това правителството ще предложи на народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера. Слага се таван на възнагражденията за всеки зает бюджетен сектор. Никой няма да получава основна заплата, по-висока от тази на президента на България. Същото ограничение се отнася и за съветите на директорите, ръководни органи на публични предприятия. Намаляват се с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември 2026 г., без да се намаляват индивидуалните заплати и възнаграждения на работниците и служителите в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията. Затварят първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Казват СТОП на държавните хранилки.
Тежко завещание
Относно състоянието на бюджета за настоящата година Донев заяви, че финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средно статистическото семейство.
Мерките за Бюджет 2026 в детайли
Той разясни в детайли бюджетната процедура за 2026 година:
Днес стартира бюджетната процедура за 2026 г. Изпращат се указания до всички първостепенни разпоредители с бюджет за подготовката и представянето на проектобюджетите си за 2026 г. Данъците няма да бъдат увеличавани. Пенсиите ще бъдат увеличени, съгласно чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване със 7.8% от първи юли 2026 г. Социалните разходи за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани.
Кабинетът ще предложи приходни и разходни мерки, така че дефицитът да е в контролирани рамки и възможно ограничаване на нарастването на дълга. Към 30.04. 2026 г. дефицитът по консолидираната фискална програма възлиза на 1.4% от БВП в размер на 1 750 млрд. евро. Общият размер на фактурираните, но неразплатени капиталови и текущи разходи по национален бюджет към 30 прил 2026 г., възлизат на 655.7 млн. евро, от които 214.6 млн. евро в общините и 441.1 млн. евро в министерствата и ведомствата.
Общият размер на извършената дейност по национален бюджет, за които предстои фактуриране, възлиза на 1 700.8 млн. евро, от които 196.7 млн. евро в общините и 1 504.1 млн. евро в министерствата и ведомствата. Освен това са наследени и стари разсрочени задължения в размер на 197.6 млн. евро. Състоянието, което заварваме е дефицит в размер на 1 750 млн. евро и разходи в размер на 2 554.1 млн. евро, които следва да бъдат разплатени.
И още:
Въвежда се и строга финансова дисциплина и се предприемат следните мерки
Въвежда се общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет, респективно единна политика по доходите, като това ще позволи избягването на автоматични, инертни и трудно контролируеми разходни ефекти в бюджета. Премахват се автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, министрите, заместник-министрите, началниците на кабинети, изборните длъжности на регулаторните органи, в съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
Също така ще се предложи на народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите със средната работна заплата в обществената сфера. Предлагат заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Предлагат разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 г. да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители, което предполага предприемане на действия от страна на първостепенните разпоредители с бюджет за съкращаване на персонала, като приоритетно се освобождават незаетите щатни бройки и да извършат структурни промени.
Предлагат изборните длъжности да не получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати. Въвеждаме ограничение за индивидуалната основна заплата на всеки зает в бюджетния сектор да не бъде по-висока от основната заплата на Президента на България. Същото ограничение ще бъде въведено и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи и др. на публичните предприятия. Предлагат увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. със 189 евро, така че да възлезе на 2 300 евро.
Предлагат увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 г. В добавка - ще бъдат приоритизирани по важност капиталовите инвестиции, като неприоритетните проекти временно ще бъдат замразени. Ще ограничим излишните разходи и ще завишим контрола. И ще бъдем безкомпромисни към контрабандата, укриването на данъци и осигуровки, и злоупотребата с публични средства.
Успехът на Дара и Евровизия 2027 в България
Гълъб Донев изрази своето щастие и подкрепа за успеха на златното ни момиче DARA на международния музикален конкурс и заяви, че в бюджета за 2027 г. ще има още едно перо - Евровизия 2027.
