"За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо", това заяви заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, който в изявление за медиите разясни състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. По думите му тези преди него са "кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания" и сегашното правителство се сблъсква с последствията, с които трябва да се справи.

Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши, зарече се той и гарантира: данъците остават без промяна, предстои увеличение на всички пенсии със 7.8% от 1 юли и гарантиране на социалните плащания за най-уязвимите групи. Министърът заяви, че се слага край и на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, на министри, заместник-министри, началници на кабинети, изборни длъжности на регулаторните органи, в съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други.

Заедно с това правителството ще предложи на народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера. Слага се таван на възнагражденията за всеки зает бюджетен сектор. Никой няма да получава основна заплата, по-висока от тази на президента на България. Същото ограничение се отнася и за съветите на директорите, ръководни органи на публични предприятия. Намаляват се с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември 2026 г., без да се намаляват индивидуалните заплати и възнаграждения на работниците и служителите в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията. Затварят първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Казват СТОП на държавните хранилки.

Тежко завещание

Относно състоянието на бюджета за настоящата година Донев заяви, че финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средно статистическото семейство.

Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. Дотук държавният бюджет следваше правилото: харчим днес, да му мислят следващите. Резултатите са следните - дефицит 1.75 млрд. евро към края на април. Още 2.55 млрд. евро разходи, които чакат плащане, 1.1 млрд. евро неразплатени общински проекти само за тази година. През 2025 г. е изтеглен и авансов корпоративен заем от банките в размер от 363 млн. евро, което оказва негативно влияние въэрху приходната част на бюджета за 2026 г. Неблагоприятно въздействие върху приходите, респективно дефицитът за 2026 г. оказва и решението на правителството през миналата година за разпределянето на междинен дивидент от държавните дружества през 2025 г., внесен на база 100 процента от текущата им печалба към 30 юни 2025 г. По този начин сума в общ размер на 566, 7 млн. евро няма да постъпи като приход в бюджета за 2026 г., тъй като е авансово преведена през 2025 г. Чрез тези две операции, които минават за финансова акробатика, е постигната фискална цел за 2025 г., но днес правят задачата по-сложна, каза ресорният министър.

Мерките за Бюджет 2026 в детайли

Той разясни в детайли бюджетната процедура за 2026 година:

Днес стартира бюджетната процедура за 2026 г. Изпращат се указания до всички първостепенни разпоредители с бюджет за подготовката и представянето на проектобюджетите си за 2026 г. Данъците няма да бъдат увеличавани. Пенсиите ще бъдат увеличени, съгласно чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване със 7.8% от първи юли 2026 г. Социалните разходи за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани.

Кабинетът ще предложи приходни и разходни мерки, така че дефицитът да е в контролирани рамки и възможно ограничаване на нарастването на дълга. Към 30.04. 2026 г. дефицитът по консолидираната фискална програма възлиза на 1.4% от БВП в размер на 1 750 млрд. евро. Общият размер на фактурираните, но неразплатени капиталови и текущи разходи по национален бюджет към 30 прил 2026 г., възлизат на 655.7 млн. евро, от които 214.6 млн. евро в общините и 441.1 млн. евро в министерствата и ведомствата.

Общият размер на извършената дейност по национален бюджет, за които предстои фактуриране, възлиза на 1 700.8 млн. евро, от които 196.7 млн. евро в общините и 1 504.1 млн. евро в министерствата и ведомствата. Освен това са наследени и стари разсрочени задължения в размер на 197.6 млн. евро. Състоянието, което заварваме е дефицит в размер на 1 750 млн. евро и разходи в размер на 2 554.1 млн. евро, които следва да бъдат разплатени.

И още: Одобрените инвестиционни проекти на общините, традиционно посочвани в Приложение 3 към държавния бюджет, са в размер на 4.2 млрд. евро за периода 2025 г. до 2028 г., от които за финансиране през 2025 г. в размер на 2 млрд. евро, като през 2025 г. са разплатени 422.7 млн. евро. С удължителния закон за общинските проекти бяха предвидени средства само в размер на 460 млн. евро. Остатъкът за разплащане до одобреното за финансиране през 2025 г. възлиза на 1.1 млрд. евро. От предвидените за тази година средства с удължителния закон са останали налични към 14.05.2026 г. средства в размер на 51.5 млн. евро, срещу фактурирани и изпълнени общински проекти, които предстоят да бъдат фактурирани към 30.04. в размер на 231.3 млн. евро, заяви министърът.

Въвежда се и строга финансова дисциплина и се предприемат следните мерки

Въвежда се общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет, респективно единна политика по доходите, като това ще позволи избягването на автоматични, инертни и трудно контролируеми разходни ефекти в бюджета. Премахват се автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, министрите, заместник-министрите, началниците на кабинети, изборните длъжности на регулаторните органи, в съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.

Също така ще се предложи на народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите със средната работна заплата в обществената сфера. Предлагат заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Предлагат разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 г. да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители, което предполага предприемане на действия от страна на първостепенните разпоредители с бюджет за съкращаване на персонала, като приоритетно се освобождават незаетите щатни бройки и да извършат структурни промени.

Предлагат изборните длъжности да не получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати. Въвеждаме ограничение за индивидуалната основна заплата на всеки зает в бюджетния сектор да не бъде по-висока от основната заплата на Президента на България. Същото ограничение ще бъде въведено и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи и др. на публичните предприятия. Предлагат увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. със 189 евро, така че да възлезе на 2 300 евро.

Предлагат увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 г. В добавка - ще бъдат приоритизирани по важност капиталовите инвестиции, като неприоритетните проекти временно ще бъдат замразени. Ще ограничим излишните разходи и ще завишим контрола. И ще бъдем безкомпромисни към контрабандата, укриването на данъци и осигуровки, и злоупотребата с публични средства.

Успехът на Дара и Евровизия 2027 в България

Гълъб Донев изрази своето щастие и подкрепа за успеха на златното ни момиче DARA на международния музикален конкурс и заяви, че в бюджета за 2027 г. ще има още едно перо - Евровизия 2027.