Фискалният съвет призова за спешно оптимизиране на държавната структура чрез намаляване на администрацията и редуциране на броя на министерствата. Членът на експертния орган Любомир Дацов подчерта, че най-голям брой служители са съсредоточени в секторите на сигурността, отбраната и общинските администрации.

Стъпките за оптимизиране на заетите в бюджетната сфера са добра заявка, но административният апарат е най-малкият резервоар за реални промени, информира Plovdiv24.bg. Според икономиста и настоящ член на Фискалния съвет, въпреки че приходите се изпълняват на почти максимално ниво, държавата отдавна се намира в дългова спирала.

Дацов изрази скептицизъм относно възможността за бързи успехи в ограничаването на "сивия“ сектор, който е най-силно застъпен в земеделието, туризма, ресторантьорството и строителството. Той отбеляза, че там оперират големи играчи и интервенциите са изключително сложни.

По отношение на бюджетната устойчивост експертът предупреди, че България е достигнала психологическите нива на дълга. Финансирането на бюджета зависи основно от външните пазари и ако темповете на заемане се запазят, купувачите на дълг ще започнат да следят страната ни много по-внимателно.

За първите три месеца на годината дефицитът е достигнал 5,8% от БВП, което е най-високата стойност за последните 15 години. В ефира на "Денят ON AIR“ Любомир Дацов посъветва политиците да спрат да обещават борба с цените, тъй като реалният инструмент за овладяване на инфлацията е единствено значителното намаляване на бюджетния дефицит.

Той е на мнение, че проблемът в бюджета като размер е в рамките на 3-4% от БВП.

"Много от секторите си плачат за структурни реформи. Дори в 2-3 области да изпълнят заявките, това ще бъде голям политически успех", смята Дацов.

"Ние в момента имаме бюджет, какво точно ще му променят? Останаха ток и вода, издръжката на министерствата и органите. Лъжат се, че има значителна възможност за маневреност", заключи икономистът.