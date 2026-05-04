След месеци на несигурност и работа с временен "удължителен“ бюджет, новосформираното правителство се готви да внесе проект за редовна държавна рамка. Новият бюджет трябва да сложи край на преходния период и да даде дългосрочни отговори за приходите и разходите на страната. Експертите обаче са разделени. Докато едни виждат исторически шанс за мащабни съкращения, други предупреждават за структурни дефицити и опасно забавяне на икономиката. Най-острото изказване в дебата в предаването "Здравей, България" за фискалната политика дойде от икономиста от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП) Георги Вулджев. Според него новото мнозинство притежава най-големия политически мандат от 30 години насам, което му дава "зелена светлина“ за реформи с размах.

Вулджев посочи сектора на вътрешната сигурност като основното място, откъдето трябва да започне оптимизацията:

"България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система спрямо средните нива - без проблем може да се съкратят половината служители. Автоматизмите в разходите трябва да се спрат и да започнат реални съкращения. Балансираният бюджет е напълно реалистична цел, ако се посегне на администрацията.“

Георги Ангелов от "Отворено общество“ застъпи по-умерена позиция, като подчерта, че едно дългосрочно правителство няма интерес от шокови терапии, които биха работили срещу него. Той акцентира върху необходимостта от овладяване на задлъжняването.

Ако темповете на трупане на дълг не се забавят, домакинствата може да се окажат неспособни да обслужват кредитите си при евентуално спукване на имотния балон.

Ангелов отбеляза, че в държавния сектор работят 667 000 души, но много от "кухите“ щатове са в сфери с ниско заплащане, където никой не иска да работи. Решението според него е вдигане на заплатите при дефицитните кадри и съкращаване на високоплатени, но ненужни позиции.

Най-мрачната прогноза направи доц. Щерьо Ножаров (БСК и УНСС), който определи състоянието на държавните финанси като "катастрофално“. Според него бюджетът е изкуствено поддържан чрез счетоводни трикове - неплатени задължения и забавено възстановяване на ДДС и приходи от текущата година, които са били събрани предварително през миналата. Пазарната капитализация на България е едва 7,5% от БВП, което ни поставя на нивата на държави като Кения и Гана. За сравнение, в развитите икономики този показател надхвърля 60%.

"Това са елементи на "зомби“ икономика, в която функционира и "зомби“ бюджет“, заключи доц. Ножаров.