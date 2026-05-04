Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, направи анализ на икономическата ситуация в България. Oсновните акценти, върху които наблегна, са инфлацията, бюджетния дефицит и структурата на публичните финанси. Още в началото на текста, публикан в страницата му във фейсбук, той твърди, че "България е държавата с най-висока инфлация в еврозоната за миналия месец и с дефицит над разрешените 3%“, като представя това като потвърждение на свои по-ранни предупреждения. Според него това не е изолиран проблем, а резултат от натрупани политически и бюджетни решения.
В анализа си Домусчиев обвинява предходни политики, че са довели до разхлабена фискална рамка и неконтролирано нарастване на разходите. Той твърди, че "предходното коалиционно правителство се подлъга да присъедини България към еврозоната с крайно ляв проектобюджет“, който според него е останал "инерционен, без реформи“. В този контекст се поставя тезата, че държавата се движи към "дългова и инфлационна спирала“.
"България взима огромни заеми, които налива в неефективния публичен сектор, докато в същото време регулаторно задушава производството и предприемачеството“, смята той.
Домусчиев твърди, че това води до ситуация, в която "паричната маса расте с 19%, а производството пада с 9%“, което според него е пряк източник на инфлационен натиск.
В поста се прави и сравнение с други държави, като се посочва, че например "Румъния има повишаване на паричната маса с 7.5% и спад на производството с едва 2.5%“, с цел да се подчертае, че българската ситуация е по-тежка.
Домусчиев изброява и конкретни проблеми, които според него са в основата на икономическите затруднения. Той говори за "автоматичните индексации на заплатите в обществения сектор“, за "абсурда да се стимулира потребление със заеми“, както и за "раздуването на обществения сектор от 660 000 души“. Според него това се случва на фона на демографски спад и технологични промени, което прави модела неустойчив.
Домусчиев заявява, че е "смаян, че при толкова ясни и катастрофални икономически последици“ се продължава с политики, които според него задълбочават проблема. Той предупреждава, че ако тенденциите се запазят, "инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци“.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!