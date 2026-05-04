Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, направи анализ на икономическата ситуация в България. Oсновните акценти, върху които наблегна, са инфлацията, бюджетния дефицит и структурата на публичните финанси. Още в началото на текста, публикан в страницата му във фейсбук, той твърди, че "България е държавата с най-висока инфлация в еврозоната за миналия месец и с дефицит над разрешените 3%“, като представя това като потвърждение на свои по-ранни предупреждения. Според него това не е изолиран проблем, а резултат от натрупани политически и бюджетни решения.

В анализа си Домусчиев обвинява предходни политики, че са довели до разхлабена фискална рамка и неконтролирано нарастване на разходите. Той твърди, че "предходното коалиционно правителство се подлъга да присъедини България към еврозоната с крайно ляв проектобюджет“, който според него е останал "инерционен, без реформи“. В този контекст се поставя тезата, че държавата се движи към "дългова и инфлационна спирала“.

"България взима огромни заеми, които налива в неефективния публичен сектор, докато в същото време регулаторно задушава производството и предприемачеството“, смята той.

Домусчиев твърди, че това води до ситуация, в която "паричната маса расте с 19%, а производството пада с 9%“, което според него е пряк източник на инфлационен натиск.

В поста се прави и сравнение с други държави, като се посочва, че например "Румъния има повишаване на паричната маса с 7.5% и спад на производството с едва 2.5%“, с цел да се подчертае, че българската ситуация е по-тежка.

Домусчиев изброява и конкретни проблеми, които според него са в основата на икономическите затруднения. Той говори за "автоматичните индексации на заплатите в обществения сектор“, за "абсурда да се стимулира потребление със заеми“, както и за "раздуването на обществения сектор от 660 000 души“. Според него това се случва на фона на демографски спад и технологични промени, което прави модела неустойчив.

Домусчиев заявява, че е "смаян, че при толкова ясни и катастрофални икономически последици“ се продължава с политики, които според него задълбочават проблема. Той предупреждава, че ако тенденциите се запазят, "инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци“.