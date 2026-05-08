Министър-председателят Румен Радев разпореди детайлен анализ във всяко ведомство в рамките на следващата седмица по време на първото заседание на новоизбрания Министерски съвет. Премиерът постави тази задача веднага след като кабинетът официално пое управлението, изисквайки бърза и ясна оценка на състоянието на държавната администрация и отделните сектори.

Новото правителство, което положи клетва в Народното събрание с подкрепата на парламентарното мнозинство, вече започва работа по ключови държавни приоритети, информира Plovdiv24.bg. Акцентът ще бъде поставен върху промяната на бизнес средата, привличането на инвестиции и подобряването на работата на институциите чрез пресичане на нарушенията.

В програмата на кабинета влизат още ускорената модернизация на армията и продължаването на съдебната реформа. По думите на премиера промените в правосъдната система не трябва да се изчерпват само със смяната на главния прокурор, а е необходимо правителствените предложения да бъдат внесени в парламента и превърнати в реални закони.

Специално внимание ще бъде отделено на здравеопазването, където изграждането на Национална детска болница е обявено за национален приоритет. Радев подчерта необходимостта от трансформация на здравния модел и прекратяване на злоупотребите в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Сред останалите водещи сфери в работата на правителството са образованието, спортът, културата и туризмът.